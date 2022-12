La repentina tragedia de Jerry Scotty: “Los amo a todos”

Jerry Scotti es uno de los presentadores de televisión italianos más queridos por el público. Tiene años de experiencia a sus espaldas y sigue trabajando en el mundo del espectáculo, en las últimas horas el hombre hizo un triste anuncio en las redes sociales.

jerry scottyApodo virginia scottiuno de los presentadores de televisión italianos más queridos, originario de Miradouro Terme. Este Dia 66 años Pero su carrera continúa, es muy buscado por el público y querido por todos los que siguen sus programas de televisión. Literalmente ha logrado entrar en los corazones y salones de los espectadores que lo observan a través de las pantallas.

Jerry comenzó su carrera, que resultaría brillante, como director de orquesta en la primera mitad de la década de 1980, dirigiendo junto a los más grandes directores de la época, amigo y colega de Panariello, Conti y otros directores de la misma generación. El hombre ha pasado hoy. 8300 entre concursos de talentos, concursos, etc.

Scotty ha mostrado interés por la política desde que era joven: pertenecer a la Partido Socialista Italiano. En particular, en las elecciones generales a 1987 Fue candidato en el Milan College V.I. Parlamento en archivos Partido Socialista ItalianoDesde entonces, ha seguido ocupándose de cuestiones políticas sin interferir con su carrera en el mundo del espectáculo.

Jerry Scotty es conocido como un gran tipo con un corazón tierno, porque se relaciona fácilmente con sus colegas y amigos, le encanta pasar tiempo con ellos y darles consejos. Lamentablemente en las últimas horas el conductor se ha rendido muy triste noticia a sus fans.

La despedida de Jerry a Jack

Jerry Scotty publicó una foto en Instagram con un hombre que muchos de nosotros reconoceremos. Alrededor Giacomo ZubiEl ella calentador general De mediaset. Jerry y James, también llamados “Jack“, junto con durante mucho tiempo y muchos transmisióndesde la época de “¿Quién quiere ser millonario?” a mi “caida libre “.

“Adiós Jack, 20 años de trabajo juntos, siempre sonriendo, siempre a punto. Todos te amamos, te extrañaremos”. Recordando al hombre y al amigo, escribió Jerry, publicando una foto que los mostraba a los dos juntos y felices. A los saludos de Jerry se suman muchas personalidades conocidas de Mediaset. Todos los que han trabajado con Giacomo Zoppi en varios programas desde casa, entre los que leemos los comentarios del director Giancarlo Giovalli : “El espíritu de nuestra multitud, la alegría de nuestros estudios. Era un amigo y una buena persona. Lo extrañaremos mucho”.

además Bárbara D’Urso Comenta debajo de la publicación de Gerry:“No puedo expresar bien lo que sentí cuando escuché la noticia… No puedo creerlo… El otro día, como siempre, me encontraste en el pasillo y con tu voz sonora y tu sonrisa me dije: ‘Hola’. ¡Bárbara!…’ ¡Hola Jack!”… Y te di un beso. Años y años y años de vivir juntos. (…) Sé que me amabas de verdad y yo te amaba de verdad. Hola Jack, Fred Jacobo.”