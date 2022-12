«La primera noche en el calabozo fue espantosa, y sólo un libro me salvó. ¿monetario? Donar » – Corriere.it

a José Guastella

Secretario de la CSI (arrestado) y escándalo de sobornos: “Es difícil sospechar de una ONG como Lucha contra la Impunidad”

De nuestro corresponsal

BRUSELAS – Dos semanas no fueron suficientes luca visentini Superar por completo el susto de 48 horas de arresto por cohecho qatargate Aprobado, dicen los jueces, por la ONG Lucha contra la Impunidad antonio panziri. Nos encontramos con el secretario de la CSI en el bar del centro.

¿Cómo te sentiste cuando la policía llegó a tu casa?



“Dudas y confusión. Sabía que no había hecho nada malo y no entendía qué me estaba pasando y por qué”.

Debe haberse enterado de esto por la orden de arresto.

“Me hicieron leerlo muy rápido. En ese caso fue muy difícil entender todo, además porque estaba en francés y yo no hablo ese idioma. Me di cuenta que había una referencia a una red de corrupción internacional”.

¿Primera noche en la mazmorra?

“Terrible porque sabía que era inocente. Por suerte me dejaron llevar un libro conmigo. Me servía de distracción”.

Fue detenido el viernes 9 y el interrogatorio del juez del sábado fue aplazado para el día siguiente. ¿Qué pensó cuando la llevaron de vuelta a su celda?

Estaba angustiado y frustrado por no poder explicar mi inocencia. La noche fue mala. Tenía un fuerte dolor de cabeza y no me dejaban tomar la medicina. Estaba pensando constantemente en mi familia y compañeros sindicalistas.

Hoy, el interrogatorio.

“Duró como una hora. Las preguntas fueron sobre la acusación de pertenecer a una asociación criminal, luego hubo corrupción y lavado de dinero. Yo objeté todas y le di al juez toda la información y explicaciones que usted me pidió. Inmediatamente dije que solo participaba en actividades culturales públicas y gratuitas sobre derechos humanos”. READ Islas Malvinas - Malvinas, el regreso de la tensión entre Reino Unido y Argentina: en los buques de guerra británicos en 1982 había 31 armas nucleares

La acusan de recibir dos sobres de Panziri por un total de 50.000€. ¿Por qué se los diste?

“Fue una donación de la Asociación Contra la Impunidad que, como suele ser el caso, se utilizó en parte para pagar los costos de mi campaña para el Congreso Sindical Mundial, en parte para apoyar la participación de sindicatos con recursos económicos limitados en la conferencia. .”

¿No parece extraño que no sospeche que él le dio algo de dinero?

“Me sonaba extraño, pero no tenía dudas sobre una ONG que parecía tener una reputación al revés. Recuerdo que le pregunté a Panziri por qué me dio el dinero, y su explicación fue que la asociación recaudó fondos de donantes que trabajan en países con regímenes autoritarios por lo que no pueden utilizar los canales bancarios porque de lo contrario serán identificados”.

Más tarde, fui a Qatar con él a principios de noviembre. ¿hacer que?

“Fui invitado por la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas y por el gobierno que, como siempre sucede en las visitas institucionales de este tipo, cubrió el costo del viaje. Al final de la visita, fui entrevistado por una agencia de noticias internacional que explicó que, a pesar de algunas reformas importantes, la situación de los derechos humanos y laborales en Qatar aún está lejos de ser satisfactoria y es necesario mantener la presión sobre el gobierno. Y por negocios, incluso después de que termine la Copa del Mundo. posición muy incómoda.

Las investigaciones continúan, con su acusación de que todavía cree que se le fueron más de 50.000 euros.

“No es así.” READ Explosiones en Crimea, imágenes satelitales muestran la destrucción de 7 aviones de combate rusos - Corriere.it

¿Conoces a Giorgi, Kylie y Andrea Cozzolino que están asociados con Panzeri?

“Ninguno de ellos.”

¿Cómo te sentiste cuando te soltaron?

“Relajado y feliz”.

Panziri y Georgi parecen haberla reivindicado.

“Me alegro de que la verdad esté surgiendo”.

¿Recibiste solidaridad?

«De todo el mundo, de muchos compañeros y amigos».

¿Y del sindicato?

“Estoy en espera para permitir que la CSI explique todas las implicaciones y el impacto de este asunto. Es un camino en el que estoy metido y espero poder retomar mi trabajo cuando todo se aclare. He dedicado toda mi vida al sindicato y defender a los trabajadores es mi misión”.