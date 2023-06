“La OTAN y la UE deben dar la bienvenida a todos los países fronterizos con Rusia” – Corriere.it

De nuestro corresponsal Polboaka: “Cada país que limita con Rusia y no quiere ser desgarrado debe ser miembro de pleno derecho de la Unión Europea y la OTAN. Y solo hay dos alternativas a esto: o una guerra abierta o una ocupación progresiva por parte de Rusia. Brutal y directo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habla personalmente en la cumbre del Grupo Político Europeo (Cpe), celebrada en Castel Mimi en Polboaka.una bodega histórica en el este de Moldavia, a cuarenta kilómetros de Chişinău, no lejos de la frontera con Ucrania y cerca de Transnistria, la región separatista prorrusa.

Una reunión muy simbólica, los jefes de estado y de gobierno de los 27 más 20 países y los jefes de las tres instituciones europeas se reunieron para enviar una fuerte señal al presidente ruso, Vladimir Putin, y expresar su apoyo al gobierno de Chisinau en su camino hacia unirse a la Unión Europea. Pero con una ausencia significativa: el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que no ha aplicado ninguna sanción contra Moscú. Fue invitado y finalmente anunció que no participaría. Incluso San Marino no estaba allí, pero debido a la crisis gubernamental en curso.