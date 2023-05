La nave espacial New Horizons de la NASA captura un glaciar ‘en forma de corazón’ en la superficie de Plutón

Plutón fue considerado el noveno planeta del sistema solar

La agencia espacial de la NASA toma imágenes sorprendentes de nuestro universo de manera rutinaria, lo que deja a los entusiastas del espacio hipnotizados. El domingo, la NASA compartió una impresionante foto en Instagram tomada por la nave espacial New Horizons que muestra un bloque de hielo en forma de corazón en la superficie de Plutón. El área en forma de corazón se conoce informalmente como Tombaugh Regio y está hecha de nitrógeno y metano.

La imagen dice: “La ausencia hace que el corazón crezca más. Nuestra nave espacial New Horizons capturó este glaciar en forma de corazón. Ubicado en la superficie de Plutón, que también presenta montañas, acantilados, valles, cráteres y llanuras, se cree que está hecho de hielo de metano y nitrógeno.

Vea la imagen aquí:

La imagen ha sido descrita como “La superficie de Plutón se caracteriza por grietas y cráteres en tonos marrones. El núcleo parcialmente visible aparece en la parte inferior derecha del pequeño mundo rodeado por un espacio negro.

New Horizons se lanzó en enero de 2006 y llegó a Plutón en julio de 2015, volando a 7800 millas de su superficie, convirtiéndose en la primera sonda en volar cerca de Plutón y sus lunas. La nave espacial distante también visitó un objeto distante del cinturón de Kuiper, Ultima Thule (2014 MU69) en enero de 2019.

Plutón alguna vez fue considerado el noveno planeta del sistema solar, sin embargo, en 2006 fue degradado y reclasificado como planeta enano. Unión Astronómica Internacional La IAU rebajó a Plutón a un planeta enano porque no cumplía con los tres criterios que utiliza la IAU para definir un planeta de tamaño completo.

Plutón tiene un poco más de 1400 millas (2250 km) de ancho, o aproximadamente la mitad del ancho de los Estados Unidos o dos tercios del ancho de la Luna. Con una temperatura promedio de -387 F (-232 C), la superficie de Plutón está cubierta de hielo hecho de agua, metano y nitrógeno y se cree que tiene un núcleo rocoso y posiblemente un océano profundo.