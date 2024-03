La NASA y SpaceX frenan la misión de astronautas Crew-8 a la ISS debido al mal tiempo – Spaceflight Now

Actualización a las 8:00 p. m. EDT: la NASA y SpaceX detuvieron el lanzamiento debido a los fuertes vientos a lo largo del corredor de ascenso.

Por segunda vez este año, SpaceX se prepara para enviar un cuarteto de personas a la Estación Espacial Internacional. Su cohete Falcon 9 y su nave espacial Crew Dragon Endeavour se encuentran en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. Sin embargo, tendrán que esperar un día más ya que el clima a lo largo de la tarjeta de embarque no permitió el lanzamiento el sábado por la noche.

La misión Crew-8 ahora está programada para lanzarse desde el histórico Complejo de Lanzamiento 39A el domingo 3 de marzo a las 10:53 p.m.EDT (0353 UTC del domingo). El lanzamiento también se pospuso desde el 1 de marzo debido al mal tiempo en la zona baja de la costa donde se rescatará a la tripulación en caso de un fracaso inesperado a mitad del ascenso.

El 45.º Escuadrón Meteorológico pronosticó un 75 por ciento de buen tiempo el domingo con ráfagas de viento en el nivel superior como alerta, junto con nubes en el área de la plataforma de lanzamiento.

Spaceflight Now tendrá cobertura en vivo desde el sitio de prensa del Centro Espacial Kennedy aproximadamente cuatro horas antes del despegue.

La misión será la primera para tres de los cuatro miembros de la tripulación. El piloto Michael Barratt voló anteriormente la nave espacial Soyuz y el transbordador espacial Discovery a la Estación Espacial Internacional en 2009 y 2011, respectivamente.

“La idea de múltiples vehículos es al principio sólo una señal positiva para los vuelos espaciales tripulados”, dijo Barratt. “Diferentes agencias: agencia gubernamental, agencia privada, diferente agencia gubernamental. Los vuelos espaciales tripulados están en auge y eso es algo realmente bueno.

Aunque SpaceX Dragon ciertamente tiene sus ventajas como vehículo más nuevo, hay algo que admirar en sus vuelos del pasado, dijo Barratt.

“Hay muchos elementos comunes. La física se mueve muy bien, pero la funcionalidad, la redundancia, la seguridad, la ergonomía y las interfaces humanas son diferentes entre los vehículos. Y personalmente encuentro muy interesante aprender sobre esas diferencias”.

La especialista de misión Janet Epps también se capacitó en tres vehículos diferentes. Se preparó por primera vez para volar como miembro de la Expedición 56/57 en 2018, pero fue retirado de esa misión sin explicación por parte de la NASA. Luego se puso en servicio para el primer vuelo operativo de la nave espacial Boeing Starliner antes de sufrir años de retrasos.

Dijo que todos los comentarios de la gente a lo largo de los años no son importantes para ella ahora. Epps dijo que está muy emocionada de poder finalmente viajar al espacio por primera vez después de ser seleccionada como astronauta en 2009.

“Tengo que concentrarme en lo que es importante, y lo primero para mí es tratar de ser un trabajador concienzudo y en la capacitación, ser consciente del trabajo que tengo por delante y asegurarme de no concentrarme en cosas que “Ya no son importantes”, dijo Epps. Un evento en el pasado ahora es cosa del pasado y permanecerá allí. No quiero seguir adelante porque estamos pasando muchas cosas buenas en este momento.

Durante una conferencia de prensa previa al lanzamiento, Epps dijo que el recuerdo más importante que se llevará al espacio es una fotografía de su madre. En una entrevista individual con Spaceflight Now, enfatizó la influencia de su madre en su viaje.

“Descubrí que había sido seleccionada para ser astronauta y sus palabras para mí fueron: 'Estoy muy feliz por ti'. Esto es lo que siempre quise en la vida y sé que te irá bien. Poco después, ella falleció, lo cual “Fue muy intenso”, dijo Epps. Para mí en ese momento. “Pero estar en el Cuerpo y venir a vivir a Houston me puso en el camino de querer enorgullecer a mi madre, si eso tiene sentido”.

El octavo comandante de la tripulación, Matthew Dominique, también realizará su primer vuelo al espacio. Miembro de la promoción de astronautas de 2017, Las Tortugas, su viaje a la estación espacial ayudará a mantener la presencia continua de este grupo de astronautas. El astronauta de la NASA Raja Chari llamó en broma el concepto una “Toma de Tortuga” cuando él y Kayla Barron se lanzaron como miembros de Crew-3 en 2021.

Casi lo perdemos. “Afortunadamente, hubo un pequeño accidente con un propulsor que chocó contra un puente, porque Crew-5 es genial, Crew-5 es un grupo grande de personas, pero su único inconveniente es la falta de tortugas”, bromeó Dominic. “Por lo tanto, esto llevó al lanzamiento de Crew-5, lo que permitió a Frank [Rubio] Para llenar el vacío de la presencia continua de las Tortugas en el espacio entre la Tripulación-4 y la Tripulación-6.

Dominic llegó al equipo de astronautas procedente de la Marina de los EE. UU., donde trabajó como piloto de pruebas. Registró más de 1.600 horas de vuelo en 28 aviones.

“Miras las películas y piensas en el borde de la atmósfera, el borde de la envoltura, pero muchas pruebas de vuelo implican planificación, ingeniería y trabajo con grandes grupos de personas que lo hacen posible. Y luego, de vez en cuando, haces un vuelo de prueba en el borde del sobre”, dijo Dominic.

La tripulación la completa el cosmonauta de Roscosmos Alexander Grebenkin. Se graduó en la Escuela Superior de Aviación Militar de Irkutsk, estudió ingeniería y reparación de radios de aviones. También estudió radiocomunicaciones y radiodifusión en la Universidad Técnica de Comunicaciones e Informática de Moscú.

Comenzó a entrenar como astronauta en 2018 y obtuvo un puesto de astronauta de prueba en 2021.

“Yo diría que cualquiera que esté haciendo algo en su vida, debería intentar absorber, lo mejor que pueda, cualquier cosa en la que esté trabajando y ser lo más multifacético posible”, dijo Grebenkin. traductor. “Todo lo que aprendí me fue muy útil en mi carrera como astronauta, diría que fui elegido gracias a lo que había hecho antes.

El entrenamiento para Crew Dragon fue difícil, dijo Grebenkin. Dijo que el tiempo de viaje entre Rusia y Estados Unidos para recibir capacitación hacía que pareciera un proceso largo.

“Tuvimos que viajar mucho, no sólo aprendes el nuevo auto, sino que también conoces a un nuevo equipo de capacitación, te acostumbras a un nuevo enfoque de capacitación. Así que esto es diferente”, dijo.

Nuevos registros de SpaceX

El lanzamiento de la misión Crew-8 marcará el quinto vuelo de la nave espacial Crew Dragon Endeavor. Está previsto que se convierta en el comandante de vuelo de cualquier nave espacial Dragon, ya sea en versión de tripulación o de carga.

“Nos tomamos un poco más de tiempo para hablar sobre el trabajo que hemos realizado para asegurarnos de que estamos listos para volar ese vehículo”, dijo Steve Stich, director del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, durante una conferencia telefónica previa al lanzamiento. “En particular, tuvimos varios temas especiales relacionados con el sistema de stent”.

SpaceX reemplazó varias válvulas para abordar el desgaste observado anteriormente en vuelos anteriores, dijo Stitch. Además, Bill Gerstenmaier, vicepresidente de construcción y confiabilidad de vuelo de SpaceX, dijo que habiendo tenido la oportunidad de transportar a 49 personas, las muchas misiones de carga anteriores a esta les habían enseñado mucho.

Una vez que se lance Crew-8, SpaceX habrá enviado un total de 53 personas a la órbita en 13 vuelos Dragon.

“Tuvimos la oportunidad de probar los dispositivos y verlos en otros vuelos, por lo que existe una gran oportunidad “Sacamos tanto provecho de volar como de realizar la variedad de misiones que tenemos que realizar”, dijo Gerstenmaier. “Es realmente bueno probar algunas cosas en los vehículos de carga y luego ver cómo funcionan y luego confirmar y luego asegurarnos de que obtenemos el rendimiento correcto que necesitamos para las tareas de la tripulación”.

Actualmente, los rovers Dragon están certificados para hasta cinco vuelos, pero la NASA y SpaceX están trabajando para ampliarlo a 15 misiones.

“Es posible que no lleguemos a ese punto en todos los sistemas. Hemos comenzado con eso y estamos en el medio de hacer ese trabajo. Estamos en el medio de revisar todos estos componentes”, dijo Stitch. “Algunos de ellos ya han sido aprobados para 15 vuelos, otros no. “Todavía estamos trabajando en ello, y algunos de estos componentes tuvieron que pasar por una rehabilitación para asegurarnos de que pudieran llegar a 15 vuelos”.

Actualmente se está produciendo una nueva nave espacial Crew Dragon en Hawthorne, California. Stitch dijo que probablemente estará listo para volar en una misión Crew-10 a principios de 2025. SpaceX espera que ese vehículo esté listo para el servicio en el otoño de 2024, añadió Gerstenmaier.

“Así que cuando la NASA quiera avanzar y utilizar ese vehículo, estará disponible en algún momento del último trimestre de este año”, añadió.

El propulsor de primera etapa de esta misión, número de cola B1083, se lanzará por primera vez en esta misión. Aterrizará en la Zona de Aterrizaje 1 (LZ-1) en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral aproximadamente 7,5 minutos después del despegue.

Los residentes del área central de Florida pueden escuchar un estallido sónico cuando el propulsor se acerca para aterrizar.