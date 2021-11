¿La NASA tiene conocimiento de algún asteroide que amenace a la Tierra? [Video]

Él es NASA ¿Conoce algún asteroide que amenace la Tierra? Afortunadamente, no se conocen amenazas de meteoritos a la Tierra durante al menos 100 años. Pero eso no significa que no miremos. El experto en asteroides David Farnokia del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA los desmanteló:

Texto de video:

¿La NASA tiene conocimiento de algún asteroide que amenace a la Tierra? Le preguntamos a un científico de la NASA.

No, no hay ningún asteroide que sepamos que esté relacionado con peligros de impacto.

Ahora, sabemos que las colisiones de asteroides ocurrieron en el pasado y ciertamente podrían ocurrir en el futuro. Pero debemos tener en cuenta que estos son eventos raros.

El impacto de un asteroide que podría causar daños regionales graves ocurre cada pocos miles de años o más.

Sin embargo, es bueno protegernos de esta posibilidad y la regla del juego es encontrar los asteroides antes de que nos encuentren a nosotros.

Es por eso que durante más de 20 años, la NASA ha financiado programas de investigación para observar el cielo casi todas las noches para encontrar y rastrear asteroides.

E hicimos un buen trabajo en eso. Hasta ahora, hemos descubierto más de un millón de asteroides, incluido el 95 por ciento de los asteroides de más de un kilómetro de largo que pueden acercarse a la Tierra.

Una vez que detectamos un asteroide, mostramos su movimiento en el futuro para evaluar la posibilidad de que choque con la Tierra.

Tenemos una escala llamada Escala de Turín que nos ayuda a clasificar los peligros provenientes de cada asteroide. Va de cero, que es el riesgo más bajo, a 10, que es el riesgo más alto.

La buena noticia es que para todos los asteroides que hemos descubierto hasta ahora, la escala de Turín es cero, por lo que es la menos peligrosa para los próximos 100 años.

No. Pero continuaremos buscando en el cielo con anticipación.

