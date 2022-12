La NASA está considerando rescatar a los astronautas de SpaceX como respaldo después de la fuga de Soyuz

Un informe sugiere que la NASA puede usar una nave espacial SpaceX para rescatar a tres miembros de la tripulación de la estación espacial que dependen de una Soyuz con fugas para llegar a casa.

el nave espacial Soyuz Sobre el Estación Espacial Internacional Tenía una fuga severa de refrigerante. el 15 de diciembre En ese momento se tomará una decisión sobre si es seguro devolver a la tripulación a la Tierra. en EneroRusia dijo. Si se necesitara un vehículo de rescate Soyuz, podría venir en febrerodos o tres semanas antes del cambio normal de marzo.

Parece que la NASA está considerando usar espacioxla única compañía que actualmente lleva astronautas al espacio desde suelo estadounidense, como respaldo si esas opciones no funcionan.

“Le hemos hecho algunas preguntas a SpaceX sobre su capacidad para enviar miembros adicionales de la tripulación a Dragon si es necesario, pero ese no es nuestro enfoque principal en este momento”, dijo la portavoz de la NASA, Sandra Jones. Dijo en un comunicado a Reuters (Se abre en una nueva pestaña), publicado el miércoles (28 de diciembre). SpaceX no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Relacionado: El agujero en la nave espacial Soyuz con fugas no es causado por el meteorito Gemínidas

La NASA no explicó a Reuters qué opciones son posibles con SpaceX, como si la compañía podría enviar una tripulación de respaldo. el dragón nave espacial para recoger a la tripulación, o agregar más asientos a un dragón existente (llamado Endeavour) atracado en la estación espacial.

Todos los asientos del Endeavour están nominalmente llenos, ya que se supone que llevará a la tripulación a casa a principios de 2023, incluidos los astronautas de la NASA Nicole Mann y Josh Kasada, el astronauta japonés Koichi Wakata y la astronauta de Roscosmos Anna Kikina.

La tripulación que estaba usando la Soyuz infectada, llamada MS-22, incluye a los cosmonautas rusos Sergey Prokopyev y Dmitry Petlin, y al astronauta de la NASA Frank Rubio, cada uno de los cuales llegó al espacio con un traje espacial ruso Sokol. Por lo general, SpaceX solo lanza miembros de la tripulación que están equipados para un Un traje espacial SpaceX hecho a medida. En el informe tampoco se aborda cómo superar este problema.

Relacionado: Cómo el elegante traje espacial de SpaceX cambió el vestuario de los astronautas de la era del transbordador espacial

Los astronautas de SpaceX Crew-5 usan trajes espaciales personalizados preparados para ellos antes del lanzamiento. (Crédito de la imagen: SpaceX)

La causa de la fuga a bordo de la Soyuz MS-22 aún no se ha determinado, pero podría haberse originado a partir de desechos espaciales o micrometeoritos que no se pueden rastrear debido a su pequeño tamaño. Los escaneos posteriores de Soyuz mostraron A agujero en el radiador externo.

La tripulación de la ISS no está en peligro directo por la situación, pero la preocupación surge si el complejo debe ser evacuado por algún motivo, ya que en la actualidad es posible que no haya tres personas que no tengan un viaje seguro a casa.

Elizabeth Howell es coautora de “por que soy mas alto (Se abre en una nueva pestaña)? (ECW Press, 2022; con el astronauta canadiense Dave Williams), un libro sobre medicina espacial. Síguela en Twitter @empleado (Se abre en una nueva pestaña). Síganos en Twitter @empleado (Se abre en una nueva pestaña) o Facebook (Se abre en una nueva pestaña).