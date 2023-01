“¿La mitad de la herencia al hijo? Obligado por la ley. Quería desheredarlo”.

la Testamento de Gina Lollobrigida se ha abierto. La cantante, fallecida el pasado 16 de enero, dejó la mitad de su herencia (que podría ascender a 10 millones de euros) a su hijo. Andrea Milko Scovic y su ayudante Andrea Piazzola, el hombre que siempre estuvo a su lado durante los últimos 13 años de su vida incluso en contra de la voluntad de la familia. «Todavía no me doy cuenta de que me ha pasado algo. Escuchar los mandamientos me da un poco de náuseas. No deseaba dejar nada a su hijo y estaba llevando a cabo este plan. Gina siempre decía “El resto, si es cero, entonces será cero“. Siempre les decía a todos sin rodeos que no quería dejar las cosas con Milko. Ella estaba detrás de la subasta, quería vender sus artículos.». El cantante Real vuelve a hablar de Will en la tele, y esta mañana lo hace en Storie Italiane.

Más información





Gina Lollobrigida, asistente de Piazzolla, ¿renuncia a la herencia? “No aceptaré ni un centavo, es todo por confianza”

Gina Lollobrigida, la mitad del patrimonio de Piazzola

Piazzolla, acusado de estafar a un incompetente y de rematar los bienes de Lollo, continúa con su defensa vocal: «Estaba en gran forma. Hay tantas pruebas de que no lo superé, que lo voy a llevar a juicio. No tengo nada que ver con esto y el testamento de Gina. Para Gina, era importante preservar las obras de arte, las estructuras, las imágenes… aquellas por voluntad propia.».

Gina Lollobrigida, Will abrió: Así van los bienes de la actriz

La verdad sobre las subastas

El asistente explica la verdad sobre las subastas para Storie Italiane: «La Signora Lollobrigida tenía ganas de hacer cosas, veía injerencia en su vida privada. Estoy tranquila y tranquila, no he subastado nada de Gena. Había alrededor de 150 artículos en subasta, mientras que entre 2000 y 3000 artículos estaban almacenados. No quería venderlo todo junto, pero estaba retirando las cosas gradualmente para no tener nada para su hijo. El catálogo de remate del testamento de doña Lollobrigida informó que cuando la fiscal lo escuchó no tuvo ganas de contarle las cosas».

Gina Lollobrigida, exmarido de Regao: «¿Orígenes? No me interesa, soy rico en la familia.

Abogado: Confesión

Pero hoy la abogada de la cantante, Ingroia, también interviene en el programa de Rai y brinda a los televidentes detalles que nunca han sido revelados: “Gina me preguntó cómo pudo hacer esto para privar a su hijo, le respondí que la ley italiana no prevé tal decisión, así que cumplí con la Ley. Sin embargo, en ausencia de testamento, los herederos directos tienen derecho al 100% de los bienes, sin embargo, en el caso de un testamento, solo el 50% puede ir, mientras que el otro 50% se puede disponer como se desee».

Gina Lollobrigida, asistente de Andrea Piazzolla, recuerda los últimos días de la cantante: «Tenía un bloqueo renal luego de una tomografía computarizada. Quería donarle un riñón”.

En realidad, por tanto, Gina no quería regalarle nada a su hijo, según ha confirmado su abogado., tanto es así que en vida intentaría varias veces deshacerse de sus posesiones, especialmente de sus obras de arte a las que estaba tan apegada. “Uno de sus mayores temores estaba relacionado con el hecho de que el oficial de apoyo que su hijo le había impuesto pudiera hacerse cargo él mismo de sus bienes. Gina dejó el 50% de lo que podía disponer a Andrea Piazzola en su testamento. Es el 100% de lo que tenía a su disposición. Law dejó el 50% a Melco. El 50% de todo va para Milko, no el 50% del 50% que aporta Lollobrigida»».

Ingroia luego confirma las palabras de Piazzolla a Storie Italiane: Lollobrigida quería vender todo en una subasta para no dejar nada para su hijo Mirko. «Así era la relación entre madre e hijo, especialmente después de que Melko se pusiera del lado de Rigau y pidiera una prohibición, que luego se convirtió en un departamento de apoyo. Incluso el cardiólogo confirmó que Gina no quería dejarle nada a su hijo. Estoy evaluando los hechos, no soy un defensor de Piazzolla pero esa es la realidad.».

El abogado del hijo: “Piazzola sigue pendiente de cargos por fraude impotente”.

“Mientras los bienes de la señora Lollobrigida estén bajo custodia protectora, el señor Piazzola no puede disponer de ellos”. Entonces el abogado Michele Gentiloni Silveri, abogado de Melco y Dimitri Scović a Adnkronos poco después de la audiencia preliminar en el tribunal que ve el hecho de Bersagliera Andrea Piazzolla acusado de estafar a una persona incapaz “porque se presentó a la casa de subastas de arte – explica el abogado – una serie de inmuebles pertenecientes a la señora Lollobrigida, muebles que ella no habría dado porque estaba esperando un inventario por parte del departamento de apoyo”. “Según el Ministerio Público -prosiguió Gentiloni- esta propiedad pudo haber sido entregada a la casa de subastas sin el conocimiento de la señora Lollobrigida”. En la sesión de hoy, el abogado relata: “El Ministerio Público presentó ante el juez lo declarado por la señora Lollobrigida, quien fue interrogada antes de su muerte. Irónicamente, la defensa de Piazzolla se opuso a presentar el documento, pero el juez rechazó la oposición y tomó estas declaraciones.El juicio se pospuso para junio y comenzará con los testigos de la defensa.

“Hoy estaba programada la audiencia de la señora Lollobrigida, quien lamentablemente falleció -continúa el abogado del hijo de Bersaguilera- por lo que el Ministerio Público le entregó al juez lo que ya había recabado durante las averiguaciones previas. En nuestra opinión, los comentarios de Lollobrigida son clave porque dijo durante el contrainterrogatorio: ‘Por el amor de Dios, no quería dar nada a la casa de subastas. Me dijeron que esta propiedad había sido colocada en un almacén para dar trabajo. Y volverán. En cuanto al testamento de la actriz, el abogado no quiere decir mucho: «Es una cuestión de derecho civil. Por el momento, la familia no quiere dar a conocer declaraciones juradas hasta después de un juicio que aclare la situación”. Según el pliego de cargos, Gentiloni explica: “Piazzolla aísla a la señora Lollobrigida de su círculo de seres queridos y luego la hace tomar prejuicios medidas, si esto resulta ser cierto y Piazzolla es declarado culpable -concluye el abogado- para compensar una gran suma.