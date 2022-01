La Juventus negocia con el Paris Saint-Germain por Icardi: la esencia del asunto es la fórmula de la cesión

El equipo deportivo de Madrid piensa en Tolisso Según la prensa española, también estará el Atlético de Madrid sobre Corentin Tolisso, el centrocampista francés, también vinculado a la Juventus, será un objetivo para la formación de Simeone. Juventus 2-0 Cagliari: Bernardeschi en los escudos, Hazem Szczesny, Alex Sandro el peor, Morata y Ken Kamel Szczesny 7: Inactivo durante 70 minutos, luego abandona la oferta crucial que le da a la Juventus los tres puntos. Cuadrado 6.5: Juega de extremo, no de lateral, y Cagliari sufre por eso. Fue cuidadoso pero bueno para no portarse mal. con él en … Szczesny 7: Inactivo durante 70 minutos, luego abandona la oferta crucial que le da a la Juventus los tres puntos. Cuadrado 6.5: Juega de extremo, no de lateral, y Cagliari sufre por eso. Fue cuidadoso pero bueno para no portarse mal. con él en … OFICIAL – Primavera, fecha y hora exacta de los cuartos de Coppa Italia con Roma La fecha y hora de la Juventus – Roma Primavera, justa para los cuartos de final de la Copa de Italia, se decidió oficialmente hace poco tiempo. El partido tendrá lugar el miércoles 12 de enero a las 2:30 pm en el Ale & Ricky Stadium en Vinovo. Los Bianconeri … La fecha y hora de la Juventus – Roma Primavera, justa para los cuartos de final de la Copa de Italia, se decidió oficialmente hace poco tiempo. El partido tendrá lugar el miércoles 12 de enero a las 2:30 pm en el Ale & Ricky Stadium en Vinovo. Los Bianconeri … LIVE TJ – Se acabó el entrenamiento. Grupo de la iglesia. CHIELLINI ESTÁ DE REGRESO A JTC 17:48 – Fin de los entrenamientos – La Juventus presentó en su sitio web oficial los detalles de la sesión de hoy: “El primer entrenamiento para la Juventus del Año Nuevo, en el tercer día de trabajo después de las vacaciones de Navidad. … 17:48 – Fin de los entrenamientos – La Juventus presentó en su sitio web oficial los detalles de la sesión de hoy: “El primer entrenamiento para la Juventus del Año Nuevo, en el tercer día de trabajo después de las vacaciones de Navidad. …