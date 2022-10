La inflación rompe todas las expectativas y roza el 12% – la economía

La inflación muerde los bolsillos de los italianos. Y se convierte en el primer obstáculo que debe afrontar el nuevo gobierno de Meloni. Datos de octubre publicados por Istat one Un susto inesperado que supera con creces todas las expectativas. El IPC cayó del +8,9% al 11,9% -el nivel más alto desde marzo de 1984- con un aumento cíclico desde septiembre del 3,5%. Ningún análisis esperaba un aumento de tres puntos porcentuales en la tendencia e incluso de un 3,5% en la situación económica.

Este es el salto más fuerte desde 1954, año en que se inició la serie histórica de “estadísticas”, y ninguna de las dos crisis petroleras del siglo pasado, en las que el nivel de inflación superó el 20%, hizo mucho. El escenario parece aún más confuso frente a los datos de nivel salarial de Istat: las nóminas de los empleados se beneficiaron de un aumento de cero de septiembre a agosto y un +1,2 % irrelevante en septiembre de 2021.

Los precios de la energía están aumentando y los productos alimenticios también están impulsando un crecimiento de dos dígitos. Se convierte en trabajo urgente. Así lo afirmó también el primer ministro italiano, Giorgia Meloni, quien, hablando con el canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró – escrito en uno de los primeros comunicados de prensa emitidos en el nuevo cargo – “la urgente necesidad de tomar medidas concretas para reducir los precios de la energía”. Los sindicatos, las empresas, los consumidores y el Partido Demócrata también lo dicen y piden al gobierno que intervenga casi con una sola voz. Para Sbarra della Uil y Fracassi de CGIL, las intervenciones deben ser “inmediatas” y apoyar los ingresos de “empleados y jubilados”. Porque con esta inflación “es como si los trabajadores no recibieran el decimotercero” como dicen desde la CGIL.

Las empresas y los consumidores también están pidiendo que se tomen medidas contra las “facturas caras”. “La inflación, el impuesto más injusto, ha llegado a niveles de casi 40 años. La mayoría y el gobierno están enfocados en esto y no en la amnistía y la crítica. Existimos”, ataca Deborah Seracciani, líder del Partido Laborista Democrático en la Cámara de Representantes. Representantes poco después del flash sobre la inflación. Pero, independientemente del nivel de inflación, el pico de inflación de octubre no generó debate político.

De lo contrario, la Bolsa de Valores de Milán y sus empresas hermanas europeas están preocupadas, caen en terreno negativo y luego apenas se recuperan (cierra en negativo Milán). La rentabilidad de la deuda pública también empeoró, la rentabilidad del BTP italiano volvió a subir, y volvió a superar el 4% (4,19%), el Bund alemán superó el 2% y el diferencial subió hasta los 208,5 puntos para luego cerrar por encima de los 206 (4,15% de rentabilidad) . En octubre, la inflación también afectó a Alemania y Francia.

El primero alcanzó un +10,4%, (el nivel más alto desde la reunificación alemana) y el segundo un +6,2% (el más alto desde 1985), España se comportó mejor que, consiguió contener los precios de la energía y consiguió reducir la inflación desde el 8,9% de septiembre ( fue el mismo nivel de Italia) a +7.3% en octubre. Mientras que Portugal, preocupado por la inflación en +10,2%, está considerando extender la ley que grava las ganancias extra para los supermercados y las grandes cadenas de distribución de alimentos.

Volviendo a Italia, el culpable número uno de la inesperada aceleración en octubre es el precio de los productos energéticos (que subió del +44,5 % en septiembre al +73,2 % en octubre con un salto de casi 29 puntos). La primera víctima es el “carrito de la compra” que pasó del 10,9% al 12,7%. La energía dio una “fuerte aceleración” al rendimiento general del índice, mientras que los alimentos contribuyeron en mucha menor medida. Entre los sectores energéticos, son los precios de la electricidad los que dan más impulso – señalan los analistas de Intesa San Paolo – con facturas que suben un 62,7% en septiembre en el mercado libre y un 51,9% en el mercado protegido. En cuanto al gas (que cerró hoy a 112,24 € el MWh), la tendencia de los precios ciudad y los precios del gas natural registraron un aumento del 63,9% en el mercado libre, mientras que en el mercado protegido informa en octubre que los precios se estancaron por el nuevo método introducido por ARERA para actualizar las tarifas de gas en el mercado protegido.

Kodakuns, espaciado de más de 3.600 euros para familias

La inflación del 11,9% es catastrófica y marca un récord para los italianos, teniendo en cuenta el consumo total de una familia “típica”, igual a 3655 euros al año. Solo en alimentación (+13,5% en octubre) el núcleo se encuentra gastando una media de +752€ al año. Así, Codacons se mostró preocupado por el “consumo navideño” y el “comercio y la economía nacional” a lo que, según Codacons, el Gobierno podría ayudar “emitiendo una orden inmediata para reducir el impuesto al valor agregado de los alimentos”.

Sindicatos: el gobierno toma medidas de inmediato

“El gobierno está interviniendo con medidas rápidas y efectivas para detener la carrera en los precios de la energía y los alimentos. Necesitamos un gran acuerdo para una nueva política de ingresos que proteja los salarios y las pensiones de la creciente inflación. Esta es la prioridad hoy”. Así lo confirmó el secretario general del Consorcio de Servicios de Computación en la Nube (CISL), Luigi Spara, en Twitter, respecto a los datos de inflación de Istat.

Las estimaciones de inflación del Instituto Internacional de Estadística de octubre “confirman que la suba de los precios no se detiene, sino que, por el contrario, se convierte en dos dígitos, porque no ocurre desde hace casi cuarenta años. Se necesitan medidas importantes y se necesitan ahora”. dice Gianna Fracasi, subsecretaria general de CGIL, enfatizó que “la energía y los alimentos contribuyen significativamente al aumento de los precios y la especulación”. Y también que “la pérdida de poder adquisitivo en 2022 será de más de 1.800 euros. Como si los trabajadores y empleados no recibieran el decimotercer lugar. Una situación más peligrosa para los pensionistas, los trabajadores eventuales, los autónomos jóvenes y los parados”.

Comerciantes: alto precio de choque

“La fuerte aceleración de la inflación en octubre, por encima de nuestras estimaciones (9,8%), es sin duda un shock para nuestro sistema. En efecto, en solo un mes hubo una variación de precios (+3,5%) similar a la registrada en general entre 2017 y 2021 Las tensiones, que han llevado a tasas de crecimiento de precios excepcionales en el sector energético, ahora se están extendiendo a todos los sectores, particularmente a los bienes de consumo”. Así comentó Confcommercio Research sobre las estimaciones preliminares de inflación de octubre de Istat.

“Esta situación lamentablemente no está destinada a registrar cambios sustanciales en el corto plazo, también a la luz de los aumentos observados en las fases anteriores de consumo con precios al productor, que en septiembre indican +41,8% anual”, afirma la División de Investigación de Confcommercio. “En este contexto -prosigue la nota- los hogares se enfrentan a una dificultad cada vez mayor para mantener su mix de consumo actual, ya que se ven obligados a destinar una parte cada vez más importante de sus ingresos, en términos reales, a gastos básicos (energía, alimentación, etc.) Ante esta situación, que podría suponer un freno brusco en la recuperación de la demanda de consumo de los hogares, se hacen más realistas los temores a un estancamiento prolongado, que se extienda más allá del periodo comprendido entre finales de 2022 y principios de 2023. En 2023, se observará una disminución en los costos de energía, al menos temporalmente, con algunos beneficios para la dinámica de precios al consumidor.