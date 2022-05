La historia de Mario Strikers, la alocada reinterpretación de los juegos de fútbol de Nintendo

En ese marco, en 2005, al final del ciclo de vida de Nintendo GameCube, entré Super Mario Strikers (Mario Smash Fútbol en Europa). Los creadores son canadienses. Juegos de siguiente nivel que en ese momento estaba en su tercer juego, el primero en colaboración con Nintendo, pero ciertamente no el último, tanto que fueron Adquirido recientemente de la empresa japonesa. Aunque el nombre sugiere fútbol, ​​Super Mario Strikers es en realidad un juego fútbol O mejor dicho, fútbol sala, fútbol sala. Con algunas reglas especiales, como falta de faltas y lanzamientos, además, al margen, cercas eléctricas invisibles.

No todos los deportes de Marisc son igualmente hermosos, pero algunos (sobre todo mario tenis ases ) acercarse o alcanzar la excelencia. Si bien son muy diferentes, todos tienen características comunes. Primero, no es desarrollado directamente por Nintendo, que fabrica y supervisa las operaciones a través de equipos dedicados (por ahora, principalmente EPD 2). Como acabamos de decir, Mario Tennis y Mario Golf fueron esculpidos históricamente por Camelot. Títulos de béisbol de Bandai Namco, los relacionados con los Juegos Olímpicos de SEGA. Otro elemento común a todos los juegos es carrera arcade Y el deseo de caricaturizar las principales características del deporte original sin traicionarlo.

Super Mario Strikers



Super Mario Strikers: El primer juego de la serie lanzado en 2005

Super Mario Strikers ha vendido 1,5 millones de copias y también ha sido aclamado por la crítica, con un promedio de Metacritic de 76. Es una versión marisca del juego de fútbol sala, como se mencionó anteriormente: Goalkeeper (en este caso, Kritter, reemplazado en Switch por Boom Boom , que es más consistente con el contexto) y cuatro jugadores. Estos últimos no eran iguales y no nos referimos sólo a las diferentes características de los mismos. Estaban divididos en capitanes (y eran ocho) y actores secundarios (cuatro). Así que el equipo estaba formado por el portero (Cratter), A capitán (Mario, por ejemplo) y tres actores secundarios (Koopa, Toad, Hammer Bros. y Birdo). En definitiva, los equipos están bien definidos por su capitán. Como de costumbre, Mario era el equilibrado, el pesado Wario, y así sucesivamente. Sorprendentemente, en este primer capítulo no había ningún carro que simplemente apareciera en el campo para romper cajas, inclinar el techo y disparar.

Fuego carro No todo estaba en el pastel de la violencia del juego: no solo faltaban las faltas (una especie de fútbol florentino, en esencia), sino que las armas también estaban incluidas en todo el espíritu mariokartesco. Armas obtenidas como “créditos” por determinadas acciones (por ejemplo, la falta sin balón), que pueden utilizarse para bloquear las transformaciones ofensivas del adversario, protegiéndose de los adversarios durante el ataque.

Super Mario Strikers no tenía muchos modos y tenía un conjunto limitado de personajes y escenarios. Sin embargo, gracias a la calidad de los controles y su mecánica de juego, logró ser amado por muchos jugadores. Los juegos eran muy divertidos y era posible registrarse de muchas maneras, no solo a través de superfelpa, que valía dos puntos: tiros cargados que, sin obstáculos, se hacían bloqueando en el tiempo -como en los juegos de golf- una línea que oscilaba de izquierda a derecha. Super Mario Strikers también presentó una característica importante de la serie: la ira de sus héroes: en animación y situaciones, los personajes de Nintendo en este juego eran más “malos” que de costumbre.