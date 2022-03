La guerra ruso-ucraniana, de Amazon a Nestlé a Hilton y Victoria’s Secret: el continuo éxodo de multinacionales de Moscú

La migración continúa. después mcdonald’s – La despedida de Moscú es simbólica – starbucksY el Coca allíY el PepsiLa lista de empresas multinacionales que abandonan Rusia está creciendo. hoy es el turno AmazonasY el Hacerse un nidogrupo hotelero internacional HiltonY el el secreto de Victoria Que cerrará sus tiendas y tabacaleras, a partir del jueves Philip Morris Y el imperial Marcas registradas. El diario británico esperaba mucho esta noticia guardián y agencia de noticias internacional Reuters.

Amazon, en particular, anunció que ha dejado de enviar productos. Para clientes que residen en Rusia y tiene Acceso prohibido a su servicio cabeza de vídeo. El martes, la empresa anunció que dejaría de vender servicios en la nube. Hemos suspendido el envío de productos. Ya no aceptaremos nuevos clientes. Aws depende de Rusia Y el Bielorrusia y vendedores externos Amazon “, explicó la compañía. “También estamos suspendiendo el acceso a Prime Video para los clientes que residen en Rusia y ya no tomaremos pedidos New World, el único videojuego que vendemos directamente en Rusia”. Además, Rusia no es un mercado particularmente importante para Seattle.

Participaciones mundiales de Hilton En cambio, anunció que detendría todas las nuevas actividades de desarrollo en Rusia y que cerraría todas sus oficinas en Moscú. “Hilton se une a aquellos en todo el mundo que se han sentido conmocionados y desconfiados por los trágicos eventos que se desarrollan en Ucrania. Nuestros hoteles siempre han sido parte del tejido de las comunidades a las que servimos y nos tomamos muy en serio, con nuestra promesa de tener un impacto positivo en la lugares donde vivimos y trabajamos”. Entonces el grupo decidió donar hasta 1 millón de euros para pernoctaciones para apoyarme refugiados ucranianos que ellos ayuda humanitaria En toda Europa, para cerrar la oficina de la empresa en Moscú, asegurando la continuidad del negocio y la remuneración de todos los miembros del equipo interesados.