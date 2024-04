La guerra entre Israel y Hamás y Gaza bajo asedio: últimas noticias de hoy, 10 de abril

El presidente estadounidense Biden: “Israel debe aceptar una tregua de seis y ocho semanas. No hay justificación para no enviar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza”. Hamás dice que actualmente no puede identificar ni rastrear a los 40 rehenes israelíes buscados para la primera fase del acuerdo de alto el fuego. CNN informó esto, citando a un funcionario israelí y una fuente cercana a las negociaciones, lo que generó preocupación de que el número de rehenes asesinados pueda ser mayor de lo que se conoce públicamente.



El jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, confirmó en una entrevista con Al Jazeera que tres de sus hijos murieron en un ataque israelí en Gaza. Con ellos también murieron tres de sus nietos.







“”postId”:”a890b03b-3c08-4a06-be20-ba287ce9478e”}],”publicaciones”:[{“timestamp”:”2024-04-10T21:15:50.468Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T23:15:50+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Muore anche quarto nipote, sono 7 familiari Haniyeh uccisi”,”content”:”

Il numero dei familiari del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, uccisi in un attacco israeliano, è salito a sette dopo che Hamas ha annunciato la morte del quarto nipote. Hamas ha affermato in un comunicato che Hazem, Amir, Mohammad e i loro figli, Mona, Amal, Khaled e Razan, sono stati uccisi a seguito di \”un raid sionista traditore e codardo che li ha presi di mira nel campo di Shati il primo giorno del benedetto Eid Al-Fitr\”.

“,”postId”:”52372969-a0e8-4fb9-a03b-3864ac50c759″},{“timestamp”:”2024-04-10T20:55:00.966Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T22:55:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Israele-Hamas, cosa c’è da sapere sul conflitto in corso”,”content”:”

Con la situazione sul campo che è in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui di seguito alcune informazioni che permettano di farsi un’idea del contesto più ampio in cui gli eventi di queste settimane si inseriscono. L’APPROFONDIMENTO

“,”postId”:”3f89f2b5-3a7c-41db-a5c9-c6ecf25d1385″},{“timestamp”:”2024-04-10T20:04:00.431Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T22:04:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Gaza, gli aiuti umanitari dal cielo non bastano. Onu: \”Carestia quasi inevitabile\””,”content”:”

Giordania, Egitto ed Emirati Arabi stanno già inviando scorte paracadutate di beni di prima necessità. Gli Stati Uniti dovrebbero aggiungersi a loro nelle prossime ore. Ma a Washington c’è chi parla di \”una goccia dell’oceano\”. A Israele si chiede di potenziare gli arrivi via terra, meno costosi, più efficaci e meno pericolosi di quelli via aria. LEGGI

“,”postId”:”d09147d0-397d-4def-a044-561fb9003a97″},{“timestamp”:”2024-04-10T19:52:00.861Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T21:52:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden a Netanyahu, sostegno ferreo per attacchi da Iran”,”content”:”

\”Come ho detto al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il nostro impegno per la sicurezza di Israele contro queste minacce provenienti dall’Iran e dai suoi alleati è ferreo\”. Lo ha detto il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante la conferenza stampa con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, in visita di Stato negli Usa.

“,”postId”:”15603465-262e-43ee-85cb-7f30a9a8a743″},{“timestamp”:”2024-04-10T19:42:22.757Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T21:42:22+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Hamas, Qatar e Anp chiamano Haniyeh per condoglianze”,”content”:”

Hamas ha postato su Telegram che Ismail Haniyeh, capo dell’ufficio politico del gruppo, ha ricevuto una telefonata dal primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, in cui \”ha offerto le condoglianze per il martirio di alcuni dei suoi figli e nipoti in un perfido bombardamento sionista\”. In un post separato, il gruppo ha affermato che anche il Presidente palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ha espresso le sue condoglianze.

“,”postId”:”fabdfb38-77b5-4e6e-97fa-0b95b493a89f”},{“timestamp”:”2024-04-10T19:21:00.168Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T21:21:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Guerra Gaza, Zuppi: \”Non paragonare al genocidio compiuto dall’ideologia nazista\””,”content”:”

Per il presidente della Conferenza episcopale italiana quello che sta accadendo nella Striscia \”è un’operazione militare che uccide innocenti e bambini, una cosa che nessuno può accettare\”. Sulla questione del rilascio degli ostaggi: \”Il negoziato è l’unica via\” LEGGI

“,”postId”:”1c4e9506-3f51-4122-842e-d6b5581092e6″},{“timestamp”:”2024-04-10T18:54:04.180Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T20:54:04+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Bloomberg: per Usa imminente attacco Iran “,”content”:”

Secondo Bloomberg, gli Stati Uniti ritengono \”imminenti\” importanti attacchi missilistici o di droni da parte dell’Iran o dei suoi alleati contro obiettivi militari e governativi in Israele. Lo si apprende da fonti vicine all’intelligence Usa. La notizia è rilanciata dal quotidiano israeliano ‘Haaretz’.

“,”postId”:”37101aea-e767-4ef3-adce-6f9d1195fade”},{“timestamp”:”2024-04-10T18:49:00.157Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T20:49:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Gaza, Ismail Haniyeh leader di Hamas conferma l’uccisione dei suoi 3 figli”,”content”:”

Secondo alcuni media Hazem, Amir e Muhammad Haniyeh insieme ai cugini sono morti a seguito di un attacco su un’auto LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”2e3f587c-aafa-4911-9de3-d7ff92ab2a1a”},{“timestamp”:”2024-04-10T18:27:43.792Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T20:27:43+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden: impegno ferreo a difendere Israele da minacce Iran”,”content”:”

L’Iran \”sta minacciando di lanciare un attacco significativo contro Israele\”: lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta col premier giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca promettendo di restare a fianco dell’alleato contro tale minaccia. \”Come ho detto al primo ministro Netanyahu – ha dichiarato – il nostro impegno per la sicurezza di Israele contro queste minacce provenienti dall’Iran e dai suoi alleati è ferreo. Faremo tutto il possibile per proteggere la sicurezza di Israele\”.

“,”postId”:”1adb396a-32b1-408f-a713-d10b402b509f”},{“timestamp”:”2024-04-10T18:20:26.240Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T20:20:26+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Erdogan invia condoglianze a Haniyeh per i 3 figli uccisi”,”content”:”

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha inviato le sue condoglianze al leader di Hamas Haniyeh per l’uccisione dei suoi tre figli da parte di Israele, affermando che lo Stato ebraico \”sarà ritenuto responsabile di crimini contro l’umanità\”. Lo riporta l’agenzia Anadolu.

“,”postId”:”630ea267-dd6d-4c2b-9ce7-c42476cd0884″},{“timestamp”:”2024-04-10T18:04:10.564Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T20:04:10+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Usa, imminente l’attacco a Israele da Iran o gruppi vicini”,”content”:”

Gli Stati Uniti e i loro alleati ritengono che un attacco con missili o droni da parte dell’Iran o da gruppi filo-iraniani a Israele sia ‘imminente’. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il potenziale attacco – possibilmente usando missili ad alta precisione – potrebbe avvenire nei prossimi giorni. I target israeliani che potrebbero essere colpiti sono militari o governativi.

“,”postId”:”6dc35e62-b330-4ecb-be3b-d7d1b686c420″},{“timestamp”:”2024-04-10T17:58:06.308Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T19:58:06+0200″,”altBackground”:false,”title”:” Biden, Hamas si deve muovere sulla proposta di tregua “,”content”:”

Hamas \”deve muoversi\” sulla proposta di cessate il fuoco: lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta col premier giapponese Fumio Kishida alla Casa Bianca.

“,”postId”:”ffa6bb45-9c08-4d15-9ee8-d819ddbf88d6″},{“timestamp”:”2024-04-10T17:50:34.911Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T19:50:34+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Media, Netanyahu non informato in anticipo piani raid contro figli Haniyeh”,”content”:”

Il gabinetto di guerra israeliano non ha discusso di un piano per uccidere i figli di Ismail Haniyeh e il premier Benjamin Netanyahu non ne era stato messo al corrente in anticipo. Lo hanno riferito l’emittente Kan ed il sito Walla, dopo il raid a Gaza nel quale sono stati uccisi tre dei figli del leader di Hamas e tre nipoti.

“,”postId”:”a11c6d47-8846-48cd-afe3-90522163f751″},{“timestamp”:”2024-04-10T17:35:00.716Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T19:35:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Bernini, contraria a taglio cooperazione con atenei Israele”,”content”:”

La ministra dell’università e della ricerca Anna Maria Bernini si è detta \”profondamente contraria per due motivi\” al taglio delle collaborazioni con le università israeliane per protestare contro la guerra a Gaza. \”Il primo motivo è perché le università, gli enti di ricerca non si schierano, non entrano in guerra, non decidono chi ha torto e chi ha ragione, siamo uno strumento di neutralita’ scientifica e culturale\”, ha spiegato incontrando la stampa italiana a Washington al termine della sua missione in Usa. \”Non riesco ad accondiscendere al conato demagogico delle mani sporche di sangue, ascolto con rispetto le argomentazioni di chi protesta ma non mi convincono\”, ha proseguito. \”Inoltre considero sbagliato isolare le università israeliane quando invece hanno bisogno di essere abbracciate dalla comunità scientifica\”, ha osservato, affermando che \”sono proprio le università le più critiche verso il governo Netanyahu\”, come le è capitato di vedere in una missione in Israele prima degli attacchi di Hamas del 7 ottobre. \”Quindi – ha concluso – stiamo producendo un effetto paradosso perche’ stiamo isolando soggetti che in realtà non hanno una inclinazione politica ma hanno bisogno di rimanere legati scientificamente a tutto il resto del mondo. E conviene prima di tutto a noi, per l’alto livello delle loro universita’ e dei loro centri di ricerca\”.

“,”postId”:”27c800fb-9f54-469f-adae-f4bdd42a55bc”},{“timestamp”:”2024-04-10T17:23:26.781Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T19:23:26+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Aiuti per Gaza a pieno ritmo nel primo giorno dell’Eid Al Fitr”,”content”:”

E’ stata una giornata di intenso lavoro al valico di Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza, anche nel primo giorno della festività dell’Eid El Fitr che chiude il Ramadan. Secondo Khaled Zayed, capo della Mezzaluna Rossa egiziana nel Nord Sinai, il valico ha accolto, in uscita verso la Striscia, 154 camion di aiuti umanitari, incluse 4 cisterne di benzina e altrettante di diesel. Dal passaggio di Kerem Shalom sono invece transitati 280 camion di aiuti, in gran parte alimentari, oltre a forniture mediche, acqua e altri generi di conforto. Altri 300 sono in corso di ispezione e pronti per l’ingresso. Intanto sono entrati in Egitto 36 feriti palestinesi con un totale di 30 accompagnatori e 300 titolari di residenza estera: 180 egiziani, 120 russi, 2 irlandesi, uno svedese e 43 operatori di organizzazioni internazionali. Di questi, altri 11 hanno lasciato l’Egitto per Gaza.

“,”postId”:”8261133d-dccd-4081-ba04-bb2e77c71102″},{“timestamp”:”2024-04-10T17:22:00.963Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T19:22:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Israele, uccisi tre figli di Haniyeh, tutti operativi Hamas”,”content”:”

L’Idf ha confermato di aver ucciso i 3 figli del leader di Hamas Ismail Haniyeh a Gaza. Lo ha detto il portavoce dell’esercito spiegando che tutti e 3 \”erano operativi militari\” di Hamas\”.\”Amir Haniyeh – ha aggiunto -era un comandante di cellula delle Brigate Qassam, ala militare di Hamas; Mohammad Haniyeh era un operativo militare di Hamas come Hazem Haniyeh\”.

“,”postId”:”16b516e2-922c-4522-b35b-083356740d83″},{“timestamp”:”2024-04-10T16:44:00.939Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T18:44:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Medioriente, Biden: su Gaza Netanyahu sta sbagliando “,”content”:”

IL VIDEO

“,”postId”:”5da5a0cc-5b15-4ab3-bed2-d52b95dc1183″},{“timestamp”:”2024-04-10T16:05:00.500Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T18:05:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Haniyeh apprende notizia morte figli durante visita a feriti palestinesi a Doha”,”content”:”

Ismail Haniyeh ha appreso dell’uccisione di tre suoi figli in un raid israeliano sul campo profughi di Shati (o Beach) a ovest di Gaza City mentre stava visitando alcuni feriti palestinesi ricoverati in un ospedale di Doha, in Qatar, dove lui vive in esilio.

“,”postId”:”e50fc24f-9c65-4979-8c15-406a23ed8d67″},{“timestamp”:”2024-04-10T15:55:00.245Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T17:55:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden, stiamo ancora negoziando il cessate il fuoco a Gaza”,”content”:”

\”Stiamo ancora negoziando il cessate il fuoco\” a Gaza. Lo ha detto Joe Biden rispondendo ad una domanda dei giornalisti al seguito alla Casa Bianca.

“,”postId”:”b903367d-7c75-4d6f-87dc-db8c199369bc”},{“timestamp”:”2024-04-10T15:42:00.678Z”,”timestampUtcIt”:”2024-04-10T17:42:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Gaza, Ismail Haniyeh leader di Hamas conferma l’uccisione dei suoi 3 figli “,”content”:”

Secondo alcuni media Hazem, Amir e Muhammad Haniyeh insieme ai cugini sono morti a seguito di un attacco su un’auto LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”3be7bd02-55a1-4abf-b014-e01862778862″}]}” query='{“live”:true,”configurationName”: “LIVEBLOG_CONTAINER_WIDGET”, “liveblogId”: “c9c53a3d-6d5f-4043-8e93-76f25cd336de”, “tenant”: “tg24”, “page”: 1, “límite”:20}' iswebview=false >