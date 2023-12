La guerra entre Israel y Hamás, lo que dice la resolución de la ONU sobre Gaza

Tras días de negociaciones, Estados Unidos utilizó su veto y temió un nuevo cese El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución Lo que exige proporcionar más ayuda a los residentes de la Franja de Gaza. Pero en realidad no pide un alto el fuego inmediato.. El texto fue aprobado con el voto favorable de 13 estados miembros, mientras que Estados Unidos y Rusia se abstuvieron de votar. Si Israel agradece a Estados Unidos por mostrar su apoyo, la resolución votada por el Consejo de Seguridad para Hamás “no es una medida suficiente”.

¿Qué hay en la decisión?

La resolución estipula “un cese urgente y prolongado y la apertura de corredores humanitarios en toda la Franja de Gaza durante un número suficiente de días para permitir el acceso total, rápido, seguro y sin obstáculos de la ayuda humanitaria”. El texto de la resolución presentada por Emiratos Árabes Unidos sobre Gaza ha sido “diluido” para poder ser finalmente aprobado. No exige un alto el fuego inmediato, pero sí especifica cuándo y cómo se puede llevar más ayuda a Gaza. El texto acordado también estipula cuándo y cómo se crearán las condiciones para poner fin a los combates en la Franja de Gaza, o al menos suspenderlos. El mayor punto de fricción entre los estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU ha sido el papel que desempeña Israel a la hora de decidir qué tipo de ayuda puede recibir y si se debe convocar o suspender un alto el fuego o un cese de hostilidades.

Embajador de los Emiratos Árabes Unidos Lana Zaki Nusseibeh habló sobre “El milagro navideño que todos esperábamosEnviar un mensaje positivo al pueblo de Gaza que sufre condiciones de vida insoportables.

El Secretario General de la ONU dijo que un alto el fuego humanitario es “la única manera de comenzar a satisfacer las extremas necesidades del pueblo de Gaza y poner fin a su actual pesadilla”. “Una resolución del Consejo de Seguridad puede finalmente ayudar a lograr este objetivo, pero se necesita más de inmediato”, afirmó.

Continuó: “Mirando el largo plazo, estoy muy decepcionado por los comentarios de altos funcionarios israelíes que cuestionan la solución de dos Estados”, y agregó que “el verdadero problema” es el ataque israelí, que “crea enormes obstáculos para la solución de dos Estados”. solución estatal”. Distribución de ayuda humanitaria dentro de Gaza.

reacciones

a'Embajador israelí En Naciones Unidas, Gilad Erdan agradeció a Estados Unidos y a su presidente Joe Biden por mostrar su apoyo a Israel y “estar a su lado durante las negociaciones sobre la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU” aprobada ayer. Erdan dijo que la decisión permite a la autoridad de seguridad israelí monitorear e inspeccionar la ayuda que ingresa a Gaza, y enfatizó que se han mantenido las líneas rojas específicas.

Erdan subrayó, en un tuit en Twitter, que “no debemos ignorar el hecho de que el Consejo de Seguridad en su conjunto aún no ha condenado la masacre del 10 de julio”. Es una vergüenza que revela la falta de relación de las Naciones Unidas con la guerra en Gaza. No es necesario centrarse únicamente en los mecanismos de ayuda para Gaza porque Israel todavía permite que entre ayuda en cualquier escala necesaria. Según el diplomático, “las Naciones Unidas deberían haberse centrado en la crisis humanitaria de los secuestrados y, por lo tanto, esto podría haber mejorado la situación”. Los fracasos de la ONU en los últimos 17 años han permitido a Hamas cavar túneles terroristas y producir cohetes y misiles, y claramente no se puede confiar en que supervise la ayuda que ingresa a la Franja.

Un alto el fuego inmediato, ayuda humanitaria a gran escala y ningún desplazamiento forzado. Esto es lo que necesitan los residentes de la Franja de GazaEmbajador palestino En las Naciones Unidas, Riyad Mansour describió la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la resolución sobre Gaza como “un paso en la dirección correcta”. Lo que estamos enfrentando es un intento de destruir a nuestro pueblo y expulsarlo de su tierra para siempre. Éste es el objetivo de Israel, el verdadero objetivo. Mansour dijo: No hay futuro para los palestinos en Palestina.

a agitación En cambio, la resolución votada por el Consejo de Seguridad de la ONU “no es una medida adecuada” y “no responde a la situación catastrófica creada por la maquinaria de guerra sionista” en la Franja de Gaza. Los activistas de Hamas dijeron en un comunicado: “Durante los últimos cinco días, la administración estadounidense ha trabajado duro para vaciar esta decisión de su esencia”. Y añadió: “Emitirlo en esta débil redacción constituye un desafío a la voluntad de la comunidad internacional y de la Asamblea General de las Naciones Unidas de detener la agresión israelí contra nuestro indefenso pueblo palestino”.

Para Estados Unidos, “Hamás no tiene ningún interés en alcanzar una paz duradera” en Gaza. Esto se produjo después de que Linda Thomas-Greenfield aprobara la resolución sobre Gaza. Embajador de Estados Unidos En las Naciones Unidas, Hamás fue acusado de estar “decidido a repetir las atrocidades” del 7 de octubre “una y otra vez”. Añadió que Estados Unidos apoya el derecho de Israel a “proteger a su pueblo de actos terroristas”. Dijo: “Debemos trabajar por un futuro en el que israelíes y palestinos puedan vivir uno al lado del otro en paz, y éste es el único camino a seguir”. Concluyó que Estados Unidos estaba “decepcionado y consternado” porque la resolución misma y algunos miembros del Consejo de Seguridad no condenaron el “horrible ataque terrorista”.

a'Embajador ruso En las Naciones Unidas, por su parte, condenó lo que calificó de comportamiento “vergonzoso, cínico e irresponsable” por parte de Estados Unidos por su uso anterior del poder de veto contra proyectos de resolución del Consejo de Seguridad. En su intervención durante la sesión ejecutiva de la ONU, el embajador Vasily Alexievich Nebenzia acusó a Estados Unidos de “evadir toda responsabilidad” y “prolongar deliberadamente el proceso de negociación”. Nebenzia, que presentó un proyecto de enmienda al Consejo antes de la votación pero fue rechazado, habló de un proyecto “ineficaz” que permite a Israel seguir operando como mejor le parezca en Gaza.

El ejército israelí: control operativo casi completo sobre el norte de Gaza

Israel continúa sus operaciones terrestres. El portavoz del ejército israelí, el almirante Daniel Hagari, dijo en una conferencia de prensa que el ejército israelí se está acercando al “control operativo” total del norte de la Franja de Gaza y está intensificando sus operaciones en la parte sur de la Franja Palestina. Hajari dijo: “Las fuerzas del ejército israelí continúan sus operaciones terrestres en Khan Yunis y al mismo tiempo se están preparando para expandir su actividad a otras áreas de la Franja, con especial atención al sur”. El ejército israelí también anunció que Hezbollah mató a un soldado israelí en un ataque lanzado desde el Líbano. Hamás se atribuyó la responsabilidad en un comunicado en el que dijo que llevó a cabo el ataque “con cohetes y armas de artillería y un impacto directo”. Hezbollah explicó que lanzó el ataque en apoyo al pueblo palestino.

Yemen: Miles de personas protestan contra la coalición anti-Houthi

Mientras tanto, ayer, miles de manifestantes salieron a las calles de varias ciudades yemeníes, incluida Saná, en protesta contra la coalición internacional liderada por Estados Unidos para hacer frente a los ataques lanzados por los hutíes contra barcos en el Mar Negro. En Saná tuvo lugar una manifestación bajo el lema: “La coalición para proteger los barcos israelíes no nos asusta”. Entre las consignas coreadas por los manifestantes estaba: “Cualquier barco que se acerque, lo golpearemos”. Una manifestación similar tuvo lugar en Saada, el bastión hutí en el norte de Yemen.