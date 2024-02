“La gente de Bari no paga”. Es imposible comprar Sky Glass a plazos para quienes viven en la ciudad

Baresi es insolvente y Sky bloquea el plan de pagos de Sky Glass. Rebobinemos la cinta. La empresa fundada por Rupert Murdoch abandonó hace años su negocio principal: los servicios de televisión de pago. De hecho, Sky se lanzó a nuevos negocios: sobre todo, creando su propio servicio Wi-Fi y produciendo una línea de televisores de marca. Vidrio de cielo, específicamente. La última generación de televisores. Están bien patrocinados en el sitio web de la empresa estadounidense. Basta ingresar al portal e inmediatamente leerás el slogan “Mucho más que un televisor” y bajo las modalidades de compra: “Sky Glass 43” a 11,90 € al mes en 48 cuotas. Deposita 79 euros”. Pero llegamos a Bari. Los indicadores son válidos para toda Italia, no para la capital, Puglia.. Si un ciudadano residente en la ciudad decide seguir adelante con la compra, en un momento determinado, la voz incómoda del operador le ofrecerá sólo dos formas de comprar. Ya sea pagar en su totalidad o en cuotas a través de una empresa de financiación externa. No hay plan de pagos con Sky. La razón es fácil de decir: Demasiados pagos atrasados. Hay demasiados clientes insolventes en la ciudad, por lo que la empresa decidió bloquear la zona. Resultado: No será posible comprar Sky Glass en pequeñas cuotas. Es un tema que ya terminó en el centro de una serie de discusiones en las redes sociales.