La gasolina supera los 2 euros en autoservicio, pero el Gobierno está dividido sobre las ayudas

Roma – La subida de los precios de los combustibles no cesa, mientras el Gobierno, que anunció medidas urgentes, está dividido sobre cómo afrontar la emergencia entre los subsidios de gasolina destinados a los grupos más vulnerables y el impuesto al consumo de móviles, que garantiza un descuento ocasional una vez un umbral de precio determinado. En muchos surtidores de gasolina caseros, que son un salvavidas para los automovilistas, la cifra ha alcanzado ya los 2 euros por litro. El límite que se superó en el modo de servicio ya se superó hace algún tiempo.

Los precios de la gasolina suben. Con el petróleo acercándose al nivel de 100 dólares, es posible que la situación no haya terminado 08 septiembre 2023



Una carrera que no se detendrá fácilmente. Así lo dice Gianni Morano, número uno de la Unem, la asociación que agrupa a las petroleras: “El pico aún no ha llegado. En 2023, hubo una recuperación global de la demanda de un promedio de 102 millones de barriles por día, más que en el período anterior al Covid. En agosto, como suele ocurrir en el mes de vacaciones, se produjo un aumento en los precios de la gasolina y el diésel. El salto adelante es el resultado de que la OPEP+, el cártel de países productores que incluye a Arabia Saudita y Rusia como accionistas mayoritarios, optó por extender los recortes de producción de petróleo hasta fin de año. “El precio del Brent subió 17 dólares en dos meses”, dice Morano, “superando los 90 dólares por barril”. Es una cifra elevada”.

10 de septiembre de 2023



Ministro de Negocios e Industria de Italia, Adolfo Orso, en una entrevista con RepúblicaHabía anunciado “dos medidas, una para las familias más vulnerables, similar a la tarjeta social, y otra para los transportistas de mercancías”. Es lamentable que el Gabinete haya sido aplazado hasta la próxima semana y que el Gobierno Meloni esté dividido sobre este punto. Pero Orso no parece haber cambiado de opinión. La semana que viene – afirman desde el ministerio – habrá medidas. Se reconfirma el mecanismo de recompensa. Se está produciendo un tira y afloja. Por otra parte, el propio ministro Orso afirmó que hay una discusión en curso con su colega Giorgetti sobre los fondos disponibles para cubrir los trámites. Luego, y lo que complica más el panorama, está la maniobra mediante la cual el gobierno debe transferir la mayor parte de sus recursos. “Pero el ejecutivo, gracias a los ingresos adicionales derivados del IVA sobre los combustibles, debería tener recursos para intervenir”, señala Morano. Los fondos disponibles deberían oscilar entre 1.000 y 2.000 millones de dólares. Es posible que muy pocas personas puedan responder a una emergencia. A menos que el tesoro acumulado sea mayor, el dinero puede utilizarse en complejas leyes presupuestarias.

10 de septiembre de 2023



El grupo que desearía una intervención en las tarifas, que sólo se reducirán cuando el precio de la gasolina supere los 2 euros por litro, no está sólo dentro del gobierno. Incluso en el extranjero hay quienes creen que la recompensa concedida a las familias menos ricas no es suficiente. Los primeros en pensarlo son los responsables de las plantas, que se han visto afectados en los últimos meses por las subidas de precios y que desde el 1 de agosto muestran nuevos signos con el precio medio del combustible por regiones. La iniciativa que Orso quería frenar la subida de precios, pero comparada con la estrategia de la OPEP+ el efecto es nulo. “El bono del gobierno sobre la gasolina para ayudar a las familias necesitadas es bueno, pero es una solución temporal – afirma Giuseppe Sperdotto, presidente de Faib Confesercenti – para hacer frente a los efectos del aumento de los precios, una medida estructural como un impuesto al consumo móvil sería útil.” Las asociaciones de consumidores también piensan así: “El Gobierno debe abandonar el bonus track – subraya el vicepresidente de Astuente, Gabriel Meloso – y reducir inmediatamente los aranceles”.

“El precio del diésel es sólo el último golpe a los cálculos”. Marco Amodeo tiene una empresa de mudanzas en Turín. Cinco vehículos en total y operan principalmente en el sector de la automoción. “A finales de 2020, el precio del diésel era de 1,08 por litro, y luego empezó a encarecerse. Sin IVA, el precio del gasóleo en enero era de 1,53 el litro, ahora estamos en 1,33, pero va subiendo. La media de 2022 fue de 1,30 por litro. Este año será mayor. Desde 2020 hasta hoy, el aumento de precios ha alcanzado el 26%”. Según él, es necesario que el gobierno haga algo: “También hemos dicho que en nombre de la CNA, el gobierno debe incentivar el uso de diesel en controlar los precios”.

Amodio recibe pedidos de grandes grupos que gestionan la logística del sector. “Antes el combustible era del 33-35%, pero ahora es del 45%. Mi empresa tiene 5 vehículos. Si hoy decido quedarme en la oficina, sin sentarme detrás del volante, no podré pagarme”. ¿Cuánto se pagan los viajes? “La longitud es de aproximadamente 1,10-1,20 km. 600 km significan una ganancia de aproximadamente 650- 670 euros: 300 el diésel y 250 el conductor”. Los márgenes se están reduciendo. “Hemos alcanzado el 5%”. Y no se trata sólo de combustible. “Antes pagaba 250 euros por un neumático, ahora 390 euros. Gastos que no repercuto a nadie. Las pequeñas empresas como la nuestra actúan como cámara de compensación para los transportistas que reciben pedidos: se quedan con el material bueno y nos cobran el trabajo duro: “Las facturas las pago 90 días después, a final de mes, pero yo pago el diésel a 60”. Días. Así que recurro a líneas de crédito cuyas tasas están aumentando exponencialmente”. “Cada vez más. Es un círculo vicioso”.

“El agua llega a nuestros campos gracias al gasóleo. Pero con los últimos aumentos ya no podemos soportarlo más: aquí casi todo el mundo ha parado”. El aumento del precio del diésel de 22 céntimos por litro en menos de un mes amenaza con poner de rodillas a los agricultores del Sur, que tras otro En verano, como hace mucho calor, es necesario regar los campos con agua de pozo para preparar la tierra para los próximos cultivos.

Pero para extraer agua, explica Michele Ressa, presidente de Coldiretti en Spinazzola (Barletta, Andrea, provincia de Trani), se necesita diésel para alimentar los motores: “Los costes se han vuelto prohibitivos y, dada la incertidumbre sobre los precios de venta, las fábricas y la distribución nos han impuesto… Ampliamente descontinuado por la mayoría de los productores. También porque en nuestro país casi todo son cultivos de cereales, y hace unas semanas sufrimos una bajada del precio del trigo de 6 euros el quintal por la llegada de barcos llenos del producto desde Turquía y otros países.

“Si pasa algo, esperamos lluvias, lo que ablandará un poco el suelo y podremos intervenir con tractores”, explica Ressa. Pero no todo el mundo puede parar y esperar: “Soy uno de los pocos productores de hortalizas de nuestra zona: tengo que seguir regando, de lo contrario dejaré que se sequen y lo perderé todo. “Cultivo tomates artificiales: estos días me persigno y sigo adelante”.