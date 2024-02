La fábula de Pancho Villa contada por un abuelo a su nieta

Cacucci es una novela sobre la memoria que hay que transmitir.

“Eso es lo que quería. Es una historia sobre un episodio que le pasó a un abuelo cuando su nieta tenía 12 años. Es una historia que todavía hoy es valiosa para transmitir a los jóvenes. Panjo Villa es un ejemplo de gran ética”.

¿Cómo?

“En México, en 2023 se celebrará el centenario de su muerte, un papel que sigue debatiendo. No amado por los mexicanos, descendientes de terratenientes y grandes plantadores, pero con una resonancia popular que nunca se desvanecerá”.

También tradujiste al italiano la monumental biografía que escribió Villa sobre tu amigo Paco Ignacio Taibo II.

“Doroteo Arango, su verdadero nombre, se ocultó después de intentar proteger a su hermana de 15 años del hijo de una familia rica donde él y su familia fueron criados como siervos. Al igual que Robin Hood, decidió adoptar la identidad de Pancho Villa, un líder que robó a los ricos para dárselo a los pobres, para que esa identidad nunca muriera.

Un revolucionario con objetivos muy concretos.

“Tenía una obsesión por la educación, por eso fundó la Hacienda de Canutillo, para la cual contrató a los mejores maestros, creyendo que un país sólo podía ser civilizado si a un maestro se le pagaba más que a un general. Realmente lo intentó”.

Canutilo todavía es recordado hoy.

“Lo positivo de México es que existe una cultura museística viva, por lo que, después de décadas de abandono, la hacienda aún mantiene viva la memoria de una revolución social y apolítica”.

¿En qué sentido?

“Panjo Villa, Zapata y todos los que los siguieron lucharon, pero no por el poder. Villa podría haber logrado una revolución no por sillas. Pero estaba decidido a que quienes luchaban no gobernaran, que era la utopía que buscaban implementar”.

Ella menciona su sinceridad.

“Eran rebeldes que lucharon pero con una honestidad subyacente. Una palabra que hoy tenemos que buscar en algún diccionario antiguo, y ya no la encontramos. Hay una leyenda sobre los tesoros escondidos de Villa, que en realidad es cierta. “Cada vez capturó oro y lo enterró. Como antes, en Texas para construir escuelas o para los agricultores. Lo recuperará para comprar los tractores modernos que tomó”.

¿De dónde surgió la idea de la novela?

“Estaba viajando por las montañas de Chihuahua a principios de los 90 y mi guía me contó que su abuelo le contó que cuando tenía 12 años vio a Pancho Villa herido por un arma de fuego en una cueva. No sé si es cierto. o no, pero en México no importa si una historia es verdadera o falsa, es importante decirla bien”, afirman.

¿Cómo es México hoy?

“Un país del que sólo hablamos cuando suceden desastres como el huracán de Acapulco, y luego desaparece. Después del derramamiento de sangre de décadas anteriores, ha comenzado un viaje aún más largo, pero con algunos resultados visibles ya con el presidente Obrador, la figura histórica de la izquierda mexicana. Empecemos con una honestidad básica que toma el ejemplo de Pancho Villa. Luego habrá elecciones en junio y por primera vez México tendrá una mujer presidenta, ya que las dos candidatas son Claudia Sheinbaum y Xòchitl Gàlvez”.