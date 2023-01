La exitosa serie de HBO justifica la adquisición de Activision Blizzard, CEO – Multiplayer.it

Lulu Cheng Meservy, Directora Ventisca de Activisionhizo una extraña declaración con respecto a la serie de HBO de El último de nosotros: su éxito justificaObsesión De la casa de Call of Duty de Microsoft.

La tesis de Meservey es que Microsoft necesita Activision Blizzard para competir, dado que Playstation Tiene una gran cantidad de propiedad intelectual sin precedentes. Por lo tanto, según ella, los números de la serie de televisión son una prueba más de que la adquisición no perjudicará a Sony, sino que enriquecerá el mercado.

Decidimos presentar su reflexión directamente a Comisión Federal de Comercioa través de Twitter.

Meservey: “Hola FTC, acabo de ver el episodio final de The Last of Us. Fue increíble. No es de extrañar que la serie esté batiendo récords. Es una película real, vista por decenas de millones de personas. Si no la has visto También debes prestar especial atención. Dato: “The Last of Us de HBO sigue demostrando que puede ser la mejor adaptación de videojuegos de la historia”. (Meservey cita un tuit de Kelly McLaughlin aquí).

Entonces la mujer recuerda que The Last of Us es una producción de Sony Pictures Television y PlayStation Productions y está basada en un juego de gran éxito publicado por Sony llamado Exclusivamente en PlayStation.

La tesis en este punto debería ser clara: la FTC afirmó que el acuerdo entre Microsoft y Activision Blizzard podría “suprimir la competencia”, pero los éxitos de propiedad intelectual de Sony probarían todo lo contrario: “El talento y la propiedad intelectual de Sony en los videojuegos, la televisión y la música Enorme e impresionante. No es de extrañar que también continúe liderando el mercado de las consolas de juegos. En el mundo de los videojuegos, Sony es “el primero de nosotros” y estaría bien sin las protecciones de la FTC”.