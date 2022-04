La Euroliga, Olympia Milano Efes: Carrera 4 en el cielo

El coraje no fue suficiente para el Olympia de Milán, que cayó derrotado 77-65 A dos días del tercer partido de las eliminatorias de la Euroliga. El equipo del entrenador Messina ahora con la espalda contra la pared: Esta noche – En vivo por Sky Sports Arena a partir de las 19:15 – Solo puede ganar contra Efes Estambul Seguir manteniendo el sueño de ir a la Final Four por segundo año consecutivo.

Entrenador Messina: “El equipo no debe deprimirse”

Milan pierde 77-65 en Estambul: Efes gana 2-1

“Solo espero que el equipo no se deprima. No hay razón para hacer eso, pero a veces sucede cuando haces lo que dijo el profesor Nikolic o llenas el balde con leche y al final lo viertes todo de una patada”. Palabras de Messina tras la carrera 3 y mirando la carrera 4 de esta noche: “¿Datome? Lo intenté pero no fue por si acaso. Lo único que falta es Porcentajes. Desafortunadamente Hemos construido muchoPero Equivocado Muchos capullos abiertos. pecado. Serial lo que es pero ahi intentaremos de nuevo Todavía está con lo que tenemos”.