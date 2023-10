La estrella del caos Lior Raz salva vidas en medio de bombardeos en Israel

El propio actor aparece en un vídeo compartido en su perfil de Instagram.

Lior Razactor y guionista israelí conocido por su participación en la popular serie de televisión. netflix corredorPublicó un videoclip en su página personal. Instagram En el que se le muestra escondiéndose de los misiles durante una misión de rescate en la ciudad israelí de Sderot, que fue bombardeada por Hamás en las últimas horas como parte del renovado conflicto entre el grupo terrorista islamista palestino e Israel.

La guerra en Israel: el testimonio de Lior Raz

También visto en Habitación llena de gente Y Pega y corre y en la pelicula 6 subterráneosLior Raz escribe que viajó al devastado sur del país para unirse a “cientos de valientes ‘hermanos de armas’ voluntarios” que trabajan para ayudar a la población local. Se muestra al actor, encargado de traer a dos familias, protegiéndose de los cohetes de Hamas que primero se ven volando sobre su cabeza y luego se escuchan explotar a poca distancia. Actualmente no está claro si la misión tuvo éxito.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Gilad Erdan, informó que unos 150 israelíes fueron tomados como rehenes por militantes respaldados por Hamas y que más de mil fueron asesinados, la mayoría de ellos masacrados en sus hogares y en un festival de música en el desierto en la frontera con Gaza. . La respuesta israelí fue igualmente generalizada y violenta y, según el Ministerio de Salud de Gaza, unos 830 palestinos murieron bajo los bombardeos israelíes.

corredorun thriller político creado por el propio Raz Avi Issakharov, se basa en sus experiencias en las FDI y cuenta la historia del agente secreto israelí Doron Cavellio (Raz) y su equipo. A lo largo de las temporadas, hemos visto a Doron perseguir a un despiadado terrorista de Hamas conocido como Al-Nimr, un combatiente del Estado Islámico que creó una célula de ISIS en los territorios ocupados, hijo de un ex líder de Hamas que secuestró a dos jóvenes israelíes y se los llevó. en Gaza y los secuestradores que entregaron a su jefe a Hezbolá, en el Líbano. La serie fue renovada recientemente para un quinto episodio por la cadena israelí Yes Oh.