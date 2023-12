La 'enfermedad del ciervo zombi' preocupa a los científicos por la posibilidad de que se propague a los humanos

Noticias

El descubrimiento del primer caso de caquexia crónica (CWD) en el Parque Nacional de Yellowstone el mes pasado ha generado preocupación de que esta mortal enfermedad cerebral algún día pueda propagarse a los humanos, según algunos científicos.

Un cadáver de ciervo en el área de Wyoming del parque dio positivo por una enfermedad priónica altamente contagiosa que también puede causar pérdida de peso, tropiezos, letargo y síntomas neurológicos, según los CDC.

Se ha observado en ciervos, alces, renos y alces en zonas de América del Norte, Canadá, Noruega y Corea del Sur.

Los síntomas pueden tardar hasta un año en aparecer, y algunos la han llamado “enfermedad del ciervo zombie” porque altera el cerebro y el sistema nervioso de los huéspedes, dejando a los animales babeando, letárgicos, demacrados, tropezando y con la “mirada en blanco”. .” Según el periódico The Guardian.

Es mortal y no se conocen tratamientos ni vacunas para ello.

Ahora los científicos dan la alarma de que podría infectar a los humanos, aunque nunca se han registrado casos conocidos.

Los epidemiólogos dicen que el hecho de que hasta ahora no haya habido un caso de “derrame” no significa que no vaya a suceder.

La caquexia crónica pertenece a un grupo de trastornos neurológicos mortales que incluye la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), comúnmente conocida como “enfermedad de las vacas locas”.

El Dr. Corey Anderson dijo a The Guardian: “El brote de la enfermedad de las vacas locas en Gran Bretaña proporcionó un ejemplo de cuán locas pueden volverse las cosas, de la noche a la mañana, cuando se transmite del ganado a las personas, por ejemplo”. Anderson es director asociado de programas en el Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP).

“Estamos hablando de la posibilidad de que suceda algo similar. Nadie dice que esto sucederá con seguridad, pero es importante que la gente esté preparada”, añadió Anderson.

El Parque Nacional de Yellowstone registró su primer caso de emaciación crónica (CWD, por sus siglas en inglés) el mes pasado. Aldeano Jim/SWNS

Agregó que lo que también es preocupante es que no se conoce una manera de eliminarlo de manera efectiva y sencilla, “ni de los animales que infecta ni del ambiente que contamina”.

Una vez que un ambiente se infecta, el patógeno se vuelve muy difícil de eliminar, dijo Anderson. Puede durar años en la tierra o en superficies, y los científicos informan que es resistente a los desinfectantes, el formaldehído, la radiación y la quema a 1100 grados Fahrenheit, según The Guardian.

Los CDC dicen en su sitio web que algunos estudios en animales sugieren que la caquexia crónica representa un riesgo para ciertas especies de primates no humanos, como los monos, que comen carne de animales infectados con caquexia crónica o entran en contacto con fluidos cerebrales o corporales de ciervos o ciervos infectados. alce.

“Estos estudios plantean la preocupación de que también pueda haber un riesgo para las personas”, dice el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Desde 1997, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que es importante evitar que los agentes de todas las enfermedades priónicas conocidas entren en la cadena alimentaria humana”.

El Dr. Corey Anderson dijo a The Guardian: “El brote de la enfermedad de las vacas locas en Gran Bretaña proporcionó un ejemplo de cuán locas pueden volverse las cosas, de la noche a la mañana, cuando se transmite del ganado a las personas, por ejemplo”. Reuters

Desde mediados de la década de 1980, la mortal enfermedad cerebral se ha extendido por todo Wyoming y ahora está presente en la mayor parte del estado, dijeron funcionarios de Parques. Se estima que la enfermedad está presente en un 10-15% de los ciervos bura. cerca de cody Que migran a la sección sureste de Yellowstone en el verano. El Parque Nacional de Yellowstone dijo el mes pasado que el impacto a largo plazo de la enfermedad en ciervos, alces y alces en Yellowstone es incierto.

La Alianza para la Vida Silvestre Pública, según The Guardian, estimó en 2017 que entre 7.000 y 15.000 animales infectados con caquexia crónica al año son devorados involuntariamente por los humanos, y se espera que esta cifra aumente un 20% anualmente.

En 2005, los investigadores comenzaron a monitorear a 80 personas que accidentalmente comieron carne infectada y descubrieron que el grupo “no tenía cambios significativos en las condiciones de salud”, según USA Today.

Sin embargo, a medida que comienza la temporada de caza, los CDC recomiendan que los cazadores consideren seriamente realizar pruebas a estos animales antes de comer su carne. La agencia también aconseja a los cazadores que cazan ciervos y alces salvajes en áreas donde se ha reportado caquexia crónica que verifiquen las pautas estatales de vida silvestre y salud pública para ver si se recomiendan o requieren pruebas con animales en un estado o región en particular.

Al mismo tiempo, el personal de Yellowstone ha aumentado la colaboración y el intercambio de información con el Departamento de Caza y Caza de Wyoming y otras agencias gubernamentales para identificar áreas dentro de Yellowstone con un mayor riesgo de caquexia crónica. También se ha intensificado la vigilancia de la presencia de caquexia crónica en ciervos, alces y alces en el parque y se han analizado los cadáveres.





Descargar más…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}