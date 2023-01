La economía rusa no colapsó: ¿es esta la venganza de Putin contra las sanciones? | Federico Rampini

Esto ha sido confirmado por otros observadores independientes. economía rusacon la pobreza, No muestra signos de escasez o caos dramático, como sucedió durante la crisis de los años 90..

Es cierto que nuestras sanciones no fueron diseñadas para apuntar al consumo masivo, sino más bien a limitar la capacidad de Putin para adquirir o producir nuevas armas de destrucción masiva: la falta de tecnologías occidentales debe tener un impacto en ese frente. Pero Todas las prohibiciones, incluso las tecnológicas, se pueden eludir al menos parcialmente..

últimamente Los New York Times Publicó una investigación desde las fronteras de Rusia y Georgia donde Una columna interminable de camiones que transportan productos occidentales al mercado donde, en teoría, no deberían llegar. Georgia no tiene ningún interés político en ayudar a Putin, quien la invadió en 2008. Sin embargo, prevalece el interés económico y el mercado negro es generoso con las ganancias. Las feroces empresas occidentales venden productos a Georgia que eventualmente terminarán, a precios que son convenientes para compensar a los intermediarios, a los clientes rusos. Los controles deberían evitar esto; A juzgar por la longitud de las columnas Terre Los controles no funcionan.

Incluso suponiendo que Putin esté suavizando la realidad y que sus declaraciones oficiales no retraten fielmente el estado de la economía rusa, la situación en Moscú debe verse en este contexto: la economía de Ucrania colapsó un 33% en 2022, según la mayoría de los informes. estimaciones hasta el momento.

En cuanto al déficit general de Rusia, equivale al 2,3% de su PIB, inferior al de Estados Unidos. Todavía estamos en el círculo de las estadísticas oficiales, pero puede que no estemos lejos de la realidad. Esta es también una cifra que debe interpretarse con cuidado: Rusia tampoco tiene un gran déficit público porque ya no tiene acceso a los mercados financieros occidentales y, por lo tanto, no puede endeudarse. Hay que hacer cálculos sobre el daño económico a Rusia a largo plazo. Algunas sanciones en el campo de la energía darán sus frutos solo en 2023. No hay duda de que el papel de Rusia en el mercado energético global disminuirá e incluso será marginado, al igual que su capacidad para chantajear a Europa.

La dependencia de Rusia de sus nuevos mercados -China e India- tiene costos inmediatos y aún mayores en los próximos años.

El mensaje indirecto de Putin en la cumbre de Davos se enriquece con nuevos detalles que provienen precisamente de Suiza: la Confederación Suiza parece haber roto con su neutralidad para unirse al grupo de sanciones; últimas noticias – De esto en adelante mensajeroReveló que su crueldad al acabar con la oligarquía es más un mito que un hecho.