La e-bike más cara del mercado | ¿Vale la pena? Cuesta como una moto…

Precio de bicicleta deportiva, rendimiento de scooter, todo en un paquete conveniente de alta calidad para entusiastas del ciclismo. ¿Es esta bicicleta eléctrica realmente la mejor de la gama? ¿O el precio no está justificado en absoluto?

todos sabemos cuales son coches Y el Motocicletas El más caro del mundo. Alguna vez te has preguntado cuanto puede costar ¿En lugar de una bicicleta eléctrica? Más allá del rango de precios podemos empezar a hablar de ciclismo de lujo? Por supuesto, tenemos la respuesta y estamos listos para compartirla con usted. Pero primero tenemos que hacer un bonito viaje a Suiza, justo al otro lado de la frontera.

nuevos horizontes

En su sitio web oficial actualizado solo este año, casa suiza strömer declarar ser: “Aquí para cambiarlo todo”. De hecho, este portal de inicio altamente ordenado y perfectamente accesible para todos los clientes potenciales tiene algunas bicicletas eléctricas que cambiarán para siempre la forma en que percibes y ves las bicicletas eléctricas.

Recientemente descubrimos con Búsqueda precisa Este modelo en particular de esta marca suiza es la bicicleta eléctrica de producción masiva más cara del mundo. En la lista, obviamente, no tenemos en cuenta los modelos artesanales o los modelos únicos, esos Dejémoslos a Ferrari ¡Esperemos!

precio de la motocicleta

También este año, por segunda vez consecutiva, en la lista de Stromer encontramos la ST5, una bicicleta eléctrica de aspecto muy codiciado con este cuadro gris. sólido y moderno que puede caminar por los senderos para bicicletas en su área … ¡si está dispuesto a pagar lo que pagaría por una bicicleta deportiva nueva para colocarla en el portabicicletas del automóvil!

allá El coste del Stromer ST5 es de 10.000 euros Pero ojo, este es solo el precio base del modelo. Nuestra bici eléctrica fue importada a Italia por Binke Bikes, y es tan tope de gama que hay quien bromea diciendo que se llaman bicis Bugatti. Pero, ¿qué hace que el ST5 sea tan caro y único?

formación futura

En primer lugar, la bicicleta se beneficia de la política suiza que No impongas ninguna restricción Velocidad y potencia en bicicletas eléctricas: impulsada por un motor eléctrico alimentado por batería montado en la parte trasera en lugar de en el centro del cuadro, el ST5 tiene una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora; puede seguir el ritmo de un Piaggio. sin, y una autonomía total de 180 kilómetros.

Únete a grupos ofertas de trabajo, bonos, invalidez, ley 104, pensiones y novedades Recibe noticias gratis sobre ofertas de trabajo y la economía todos los días. Telegrama – grupo Facebook – Grupo

La bicicleta no solo es capaz de rodar como una moto, sino que también tiene luces LED extremadamente potentes que no te dejarán en las carreteras más frescas, incluso en las carreteras rurales más oscuras. por encargo Nada menos que Pirelli, un chasis para proteger las baterías y hasta un GPS incorporado, algo de lo que ningún otro modelo puede presumir. Pero, ¿quién está aquí para pagar 10.000 euros? No hagas preguntas: ¡claramente es una bicicleta para ricos!