La declaración doctrinal abre la puerta de bendiciones a las parejas “irregulares”.

Con la “Fiducia Suplicans” del Departamento para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa, será posible bendecir parejas formadas por personas del mismo sexo pero fuera de cualquier ritual o tradición de la ceremonia nupcial. La doctrina del matrimonio no cambia y la bendición no significa aprobación del matrimonio.

Noticias del Vaticano

Ante dos personas que solicitan la bendición, aunque su estado civil sea “irregular”, será posible que el ministro decretado esté de acuerdo. Pero evitemos que este gesto pastoral de cercanía contenga elementos que se asemejen ni remotamente a un ritual matrimonial. esto es lo que dice Publicidad Oración por la confianza Sobre el significado pastoral de las bendiciones“, publicado por el Departamento para la Doctrina de la Fe y aprobado por el Papa. Un documento que profundiza en el tema de las bendiciones, distinguiendo entre lo ceremonial y lo ritual, y la espontaneidad que asemeja a los movimientos de devoción popular: es precisamente en esta segunda categoría que ahora consideramos la posibilidad de recibir incluso aquellos que no viven según las normas de la doctrina moral cristiana pero piden humildemente la bendición. El Santo Oficio anterior no ha publicado un comunicado desde el 23 de agosto (el último comunicado fue en 2000 ). Dominus Jesús), un documento de alto valor jurisprudencial.

“Confía en la oración” Comienza con una introducción del gobernador, el cardenal Víctor Manuel Fernández, quien explica que la declaración profundiza en “el significado pastoral de las bendiciones”, permitiendo “ampliar y enriquecer su comprensión clásica” a través de una reflexión teológica “basada en la visión pastoral de Papa Francisco.” Se trata de una reflexión que “supone un avance real respecto de lo dicho hasta ahora sobre las bendiciones”, para llegar a comprender la posibilidad de “bendecir a parejas en situación irregular y a parejas del mismo sexo, sin verificar oficialmente su autenticidad”. condición O modificar de cualquier forma la enseñanza permanente de la Iglesia sobre el matrimonio.





Después de los primeros párrafos (1-3), donde se recuerda y ahora se explora y trasciende la declaración anterior de 2021, la Declaración ofrece la bendición en el sacramento del matrimonio (párrafos 4-6) declarando “rituales y oraciones que pueden ‘crear confusión’. entre lo que constituye matrimonio’ ​​y ‘lo que contradice’, para evitar reconocer de algún modo ‘como matrimonio lo que no es’. Se insiste repetidamente en que, según la “doctrina católica permanente”, sólo son legales las relaciones sexuales en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer.

El segundo capítulo principal del documento (párrafos 7-30) analiza el significado de diversas bendiciones dirigidas a personas, objetos de culto y lugares de vida. Recordamos que la bendición, “desde un punto de vista puramente litúrgico”, requiere que el bienaventurado esté “en armonía con la voluntad de Dios expresada en las enseñanzas de la Iglesia”. Cuando, en un rito litúrgico especial, “se invoca una bendición sobre alguna relación humana”, es necesario que “los bienaventurados puedan conformarse a los planes de Dios escritos en la creación” (11). Por lo tanto, la Iglesia no tiene la capacidad de otorgar bendición litúrgica a parejas ilegítimas o del mismo sexo. Pero debemos evitar el peligro de reducir el significado de las bendiciones a este punto de vista únicamente, ya que exigimos en la bendición simple “las mismas condiciones morales requeridas para la recepción de los sacramentos” (12).

Después de analizar las bendiciones que se encuentran en las Escrituras, la frase ofrece una comprensión teológica pastoral. Quien pide bendición “demuestra que tiene necesidad de la presencia salvadora de Dios en su historia”, porque expresa “una petición de ayuda de Dios, una petición para poder vivir mejor” (21). Esta petición debe ser aceptada y apreciada “fuera del marco litúrgico” cuando uno se encuentra “en un ambiente más espontáneo y libre” (23). Vistas desde la perspectiva de la piedad popular, “las bendiciones deben evaluarse como actos de adoración”. Para concederlo no es necesario estipular como condición previa la “perfección moral previa”.

Esta distinción ha sido explorada en profundidad, basándose en la respuesta del Papa Francisco a Dudoso En la carta de los cardenales publicada el pasado mes de octubre, que pedía distinguir sobre la posibilidad de “formas de bendición, solicitadas por una o más personas, que no transmitan un concepto falso del matrimonio” (26), el documento afirma que este tipo de bendición “es que ofrecen a todos sin pedir nada, hacen sentir a las personas que siguen siendo bendecidas a pesar de sus errores, y que “el Padre Celestial todavía quiere su bien y espera que finalmente se abran al bien” (27) .

Hay “varias ocasiones en las que las personas se acercan espontáneamente a pedir una bendición, ya sea en peregrinación, en los santuarios e incluso en la calle cuando se encuentran con un sacerdote”, y estas bendiciones “están destinadas a todos y nadie puede ser excluido. ” (28). Por tanto, mientras se mantenga la prohibición de activar “procedimientos o rituales” en estos casos, el ministro ordenado puede unirse a la oración de aquellas personas que “a pesar de una unión que no es en modo alguno comparable al matrimonio, desean entregarse a Dios”. Y su misericordia, buscad su ayuda y dejados guiar a una mayor comprensión del designio del amor y de la verdad” (30).

Así, el tercer capítulo de la Declaración (párrafos 31-41) abre la posibilidad de estas bendiciones, que representan un gesto hacia aquellos que “reconocen que están necesitados y necesitados de Su ayuda, y no reclaman legitimidad para sí mismos”. .” condiciónPero piden que todo lo que es bueno y humanamente bueno en sus vidas y relaciones sea investido, sanado y elevado por la presencia del Espíritu Santo” (31). Estas bendiciones no deben regularse, sino que deben confiarse a “prácticas discernimiento en un caso particular” (37). Bienaventurado, pero no el matrimonio, la declaración incluye entre lo bendito las relaciones jurídicas entre las dos personas: En “la breve oración que puede preceder a esta bendición espontánea, el ministro ordenado puede pedir la paz”. y salud para ellos, el espíritu de paciencia, de diálogo y de ayuda mutua, pero también la luz de Dios y de su poder para que podamos cumplir plenamente su voluntad” (38). También se aclaró que para evitar “cualquier forma de confusión y escándalo”, cuando una pareja heterosexual o del mismo sexo solicite la bendición, “nunca se realizará al mismo tiempo que el ritual de unión civil o incluso “…ni siquiera con la vestimenta, los gestos o las palabras habituales en una ceremonia”. boda” (39). Este tipo de bendición “puede encontrar su lugar en otros contextos, como una visita al templo, un encuentro con un sacerdote, una oración comunitaria o durante una peregrinación” (40).

Finalmente, el Capítulo Cuatro (§42-45) nos recuerda que “incluso cuando el pecado nubla tu relación con Dios, siempre puedes pedir bendición, acercarte a Él” y desear que “sea lo mejor”. Posible en algunas circunstancias” (43).