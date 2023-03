Alessandro Sallusti, director de Libero, se encuentra entre los invitados del episodio del 20 de marzo de Quarta Repubblica, el programa de entrevistas de los lunes por la noche presentado por Nicola Porro. El primer tema que tocó el periodista fue el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, el día en que Xi Jinping, el presidente de China, fue a visitar a Vladimir Putin, para quien la Corte Penal Internacional no emitió una orden de arresto. : Yo creo que ningún occidental podría permitir que un jefe de Estado se llevara 10.000 niños y se los llevara. No puedes ignorar lo que ya ha sucedido. Sin embargo, los ucranianos quieren luchar y no quieren convertirse en rusos, y esto -recuerda a quienes se oponen al envío de armas a Kiev- no es del todo secundario.

Salusti luego se enfada en la izquierda por las críticas excesivas a la mayoría de centroderecha: “Gobernaste durante 10 años pero no innovaste nada, entonces le tomas eso al gobierno de Giorgia Meloni. Porque contigo -como dice él- sobre la pandemia de Covid: 25,000 personas murieron en el gobierno y nadie las contó”. Bella Qiao está de vuelta porque la izquierda tiene que demostrar que está luchando por la liberación. Pero, ¿qué quieres liberar a este país del que has gobernado durante 10 ¿años?” Estas declaraciones se hicieron en particular en respuesta a Eliana Cuomo, quien en CGIL representa el ala anticapitalista de la federación y también critica a Maurizio Landini y quien afirmó durante la transmisión que “Bella Chiao es el canto de resistencia para mí. Puede ser el himno de este país y debe ser de todos”.