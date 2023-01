La cena de cumpleaños de la Lazio, la historia de la velada y los compromisos de Lotito e Imobile

22:45

Voz histórica: Maurizio Manzini

Durante la velada, el histórico mánager del equipo también se pronunció ante los micrófonos del canal Lazio Style, Mauricio Manzini: “Quiero felicitarlos por esta hermosa velada, llena de Lazio. Una palabra encantadora, que denota un estado de ánimo, una forma de vida basada en los cánones de la lealtad y la amistad. Será un año duro y competitivo, pero tenemos los números para vencerlo”.

22:20

Discurso de Lotito al equipo

El patrocinador habló con el equipo estas Navidades. No tocó temas de actualidad, sino que se centró en los valores que representa la Lazio: “Esta reunión es especial porque representamos 123 años de historia. No todos la tienen. Nuestra historia se basa en principios que otras empresas han fallado. sus valores.Cuando hubo Juegos Olímpicos se apoyaron las guerras porque el Deporte estaba por encima de todo.En este club brilla el mérito como concepto clave.Creemos que el fútbol tiene un enorme poder informativo y que tiene el deber y el deber de tomar iniciativas importantes .Nuestros favoritos tienen un comportamiento diferente al de muchas personas.Durante 20 años he tenido la oportunidad de conocer a los jugadores y ver las acciones realizadas por muchos clubes. Nuestro Lazio está representado por un pueblo auténtico. Quería comenzar esta noche con fuegos artificiales por dos razones: dejar atrás el año pasado y comenzar un nuevo viaje porque tenemos la oportunidad de hacerlo. No defendemos a las personas que adoptan comportamientos que no están en consonancia con nuestros valores, los combatimos. No queremos empañar estos 123 años con comportamientos que hablan de diversidad. Queremos ayudar a personas que todo el mundo considera diferentes. Queremos asegurarnos de que todos consideren a Lazio como una familia”.