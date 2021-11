La campaña está diseñada en torno a la dificultad normal: Nerd4.life

343 Industries ha creado un archivo Campaña Infinite Halo Tomando como referencia dificultad normalDonde los capítulos anteriores se equilibraron sobre la base del capítulo heroico. Un enfoque de desarrollo diseñado para atender a aquellos que nunca han jugado la serie o no están muy familiarizados con el género de disparos en primera persona.

Stephen Dick, director de personajes, dice en una entrevista con VGC. “Generalmente basado en Heroic, todo se ha reducido a dificultad Normal y Fácil y aumentado a Legendario. Esta vez, pasamos mucho tiempo en Normal, ya que esperamos nuevos jugadores con Halo Infinite. Jugadores que no han jugado esto serie antes “.”

“No significa que la dificultad heroica no sea tan difícil o que la legendaria no penalice tanto, estos siguen siendo elementos de Halo, pero pasamos más tiempo en dificultad normal, pensando ‘¿y si soy un jugador nuevo? ¿Quién ya jugó esta serie y es la primera vez que juego esta serie? ¿Dónde usas un rifle de asalto? “Queremos que estos jugadores se diviertan y tengan éxito y no se encuentren de inmediato frente a una pared en términos de jugabilidad”.



Introducción a Zeta Halo.

También según Dyck, la dificultad se ha equilibrado considerando la libertad que se le da al jugador en la forma en que enfrenta los desafíos. En determinadas ocasiones, algunos enfoques serán mejores que otros, pero los desarrolladores no quieren descartar ninguno de ellos.

En cambio, el director creativo asociado Paul Crocker agregó que a lo largo de la campaña la dificultad estará bien equilibrada al continuar con las misiones principales, el llamado “camino dorado”, que sigue la historia de una manera más lineal. Sin embargo, los jugadores que prefieren la exploración y participan en actividades secundarias pueden encontrar encuentros opcionales particularmente desafiantes.

Halo Infinite estará disponible el 8 de diciembre para Xbox Series X | S, Xbox One y PC. Si aún no lo ha hecho, le recomendamos que lea nuestra probada campaña para un jugador.