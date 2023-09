La Bolsa y Milán se mantienen estables a pesar de Europa y el petróleo

A pesar de la fuerte subida de los precios del petróleo, las bolsas europeas no lograron reanudar con fuerza su actividad: Piazza Affari registró una sesión sin dirección: el índice Ftse Mib cerró con un alza del 0,02% hasta los 28.652 puntos y el FTSE All cayó un 0,02% hasta los 30.664. Los peores resultados fueron los de París y Frankfurt, que perdieron la final con un 0,3%, seguidos de Madrid, que cayó un 0,2%. Londres (-0,1%) y Ámsterdam (estable) se mostraron más cautelosos. Los índices bursátiles de Moscú también son negativos, a pesar del aumento de los precios del gas. También hubo pocos movimientos entre los bonos gubernamentales, con el diferencial entre los bonos gubernamentales a 10 años y los Bunds alemanes en 172 puntos básicos, y el rendimiento del producto del Tesoro en 4,33%. El euro subió frente al rublo a 105, pero cayó frente al dólar a 1,07. En Piazza Affari, entre los valores de gran capitalización, el mejor es Saipem (+2,6%), seguido de Leonardo (+2,1%) y Pirelli (+1,8%). El MPS subió un 0,9%, el TIM se mantuvo estable. Débil Banco BBM (-1%), Nixi (-1,3%), Diasurin (-1,4%), Moncler (-1,6%) y sobre todo UniCredit (-1,7%). En el mercado internacional, los precios de los cereales no muestran ninguna sacudida especial: el precio del trigo se mantiene en torno a los 600 dólares por contrato de 5.000 bushels.

