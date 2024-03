¿La batería de tu smartphone siempre está agotada? El problema está ahí pero no lo ves: Cómo solucionar el error que pone en riesgo el cobro

Si la batería de tu smartphone se agota rápidamente, asegúrate de no haber pasado por alto ningún paso esencial, aunque sea apenas visible.

Hay muchas razones La duración de la batería de nuestro smartphone puede ser corta Y alta ya durante el día. Con el tiempo, estos dispositivos ahora indispensables en nuestras vidas han mejorado en todos los aspectos, incluso en términos de tamaño y practicidad, sin mencionar el rendimiento y la función.

Sin embargo, el problema sigue siendo la duración de la batería, que no siempre es la ideal.. Es fácil echarle la culpa, por así decirlo, al uso intensivo de nuestros teléfonos inteligentes. De hecho, hay quienes lo utilizan de forma imprudente, como si no hubiera un mañana, sin darse cuenta de que esto acortará inevitablemente la duración de la batería.

¿Utiliza menos su teléfono inteligente para prolongar la duración de la batería? Un eslogan simple pero que corre el riesgo de resultar simplista. No siempre está claro que el uso excesivo del teléfono sea la razón por la que nuestra batería se está agotando. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que aunque lo usemos de forma moderada o menor, la batería aún se agota. El problema en este caso está ahí, pero no puedes verlo.

La batería del smartphone siempre está vacía: cómo solucionar el error de que “se come” la carga

La razón oculta de la corta duración de la batería de los teléfonos inteligentes Puede estar oculto en servicios en segundo plano.. Pero ¿qué significa eso? Hay que partir de una premisa necesaria sobre el funcionamiento de las aplicaciones, que, aunque permanezcan inactivas, todavía pueden “chupar energía” del teléfono.

Incluso cuando no están activas, las aplicaciones instaladas en nuestros teléfonos inteligentes pueden consumir energía al ejecutarse en segundo plano. Según las licencias que otorgamos durante la instalación. Hay uno en particular que es conocido por su alto consumo energético. Con toda probabilidad, también está presente en su teléfono inteligente, pero no es posible eliminarlo. Vamos a hablar acerca de Servicios de Google Play.

Por muchos años Google Play Services proporciona toda una serie de servicios en segundo plano Para usuarios de Android, comenzando con la sincronización de contactos y las actualizaciones automáticas de aplicaciones a través de Play Store. Esta es una aplicación integrada que no se puede desinstalar. Sin embargo, podemos reducir su impacto en la batería. Desactivando la mayoría de los servicios en segundo plano que “consumen mucha energía”..

¿Cómo hacemos? Simplemente comprueba qué aplicaciones consumen más batería en segundo plano. Esto lo podemos comprobar desde los ajustes del smartphone. Y Consultando la lista de baterías. Entonces podremos limitar la actividad en segundo plano de estas aplicaciones para reducir el consumo.