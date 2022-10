La amarga sorpresa se vuelve amarilla

Camila Giorgi, el modus operandi siempre es el mismo: la tenista decidió hacer esto y por qué sus fanáticos están tan decepcionados.

habrá ego SwiatekUnos Yabir y jessica tambien Pégula. La caravana del tenis femenino se prepara para partir guadalajara En México, todo está listo para recibir de la mejor manera a los nombres más famosos del circuito “rosa” del tenis profesional.

Una pena en el momento que leí sorteos Y esto Marcador Los fanáticos italianos vieron algo desagradable Sorpresa. Porque si es verdad en la línea de aperturaEl último Masters 1000 de la temporada femenina Es cierto que habrá muchos tenistas que cuenten y uno de ellos es no habrá.

Camila Jorge Se suponía que debía participar en la competencia, que se basaba en la vista de las finales para los “maestros” interesados, pero al final se retiró. Sin embargo, de una manera completamente inesperada, considerando que su nombre se insertaba constantemente El saldo principal.

Camila Giorgi, otro fracaso

Había una hermosa Marche Grabado Y gracias por asegurar un lugar en el cuadro principal. Descuentos de algunos compañeros, pero en el último momento decidió ceder Tarifa plana. Sí Eliminado Del Masters 1000 de Guadalajara, como es costumbre, sin explicar las razones de su repentino revés.

A Descuento Kamila pensó que los fanáticos no esperaban No juega desde el 31 de agosto Y su situación, en términos de ranking, no es muy halagüeña. Pero que así sea. Es su decisión y no hay nada que puedas hacer más que respetarla.

Sin embargo, sería útil saber si lo hizo por alguien. Problemas físicos O, simplemente, si decides terminar la temporada actual antes de tiempo. claro solo hay eso Billie Jean fue invitada a la Copa del Rey Y espera hasta el mes Noviembre Volver a verla -esta vez si no te lo vuelves a pensar- en la cancha.