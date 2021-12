Los gastos a pagar en casa son demasiados, aparte del consumo diario, piensa en impuestos, alquiler, cuotas y facturas. A pesar de tener cuidado de no generar residuos inútiles, parece que los gastos aumentan constantemente. Pero si planea ahorrar evitando la ley, tenga cuidado porque está tomando un gran riesgo. De hecho, la Agencia Tributaria envía una multa de hasta 600 euros a quienes no paguen pronto este impuesto, o Tarifa de licencia RAI en la factura. Además, también existe el riesgo de procesos penales.

De hecho, aunque el gobierno de Draghi parece haberse comprometido a reducir la tarifa de licencia de la RAI de las facturas, mientras tanto, se debe pagar este impuesto. Pero tenga cuidado porque la situación anterior a 2016 simplemente puede restablecerse, o el impulso relativo puede dejarse a la independencia de los consumidores. Para que no se pague la tarifa RAI, se deben cumplir ciertos requisitos. Se espera en este sentido Las familias que miran en la computadora están exentas de las tarifas de televisión, incluso con el anuncio tardío.

Entonces puedes aprovechar la exención

Debido a los nuevos hábitos de muchas familias, no son pocos los que ven televisión a la carta o al aire. De esta forma, solo se seleccionan los programas de interés. Por lo tanto, si se utiliza una computadora con ciertas características para ver los programas anteriores, no se cobrará la tarifa. Está claro que si el monitor que estamos mirando, que probablemente esté conectado a una computadora, no está construido con ningún decodificador o sintonizador digital, entonces no es un televisor. Pero si hay tales dispositivos en la casa, incluso si es una computadora, será como si la tuviéramos.

La declaración debe presentarse antes del 31 de enero del año calendario de referencia que comienza el 1 de julio del año anterior. En este caso, la exención es válida por un año completo. Mientras que si se presenta entre el 1 de febrero y el 30 de junio, será válido para el segundo semestre del año. Pero tenga en cuenta que el aviso continuo solo es válido por un año. Por tanto, al vencimiento, si no vuelve a comparecer, se presumirá retenido con el consiguiente cargo en la factura. Además, las personas mayores de 75 años pueden solicitar una exención, si se cumplen las condiciones exigidas por la ley. Y por lo tanto, Asegúrese de no perder la oportunidad de ahorrar dinero porque este es el último día para obtener el RAI sin cargo para estos contribuyentes..

La Agencia Tributaria envía una multa de hasta 600 euros a quienes no paguen pronto este impuesto

La inclusión de la tasa en la factura tiene como finalidad acabar con la importante evasión inherente a este impuesto. Sin embargo, puede suceder que algunos estafadores declaren que no tienen que pagar por no tener un televisor en casa sin que esto sea cierto. En este caso, además de la multa de alrededor de 600, también existe el riesgo de un proceso penal por declarar una mentira. Es decir, al enviar una declaración falsa a las autoridades tributarias, el contribuyente comete un hecho penalmente relevante. En particular, se trata de una falsificación de documento público que, además de un proceso penal, puede dar lugar a una pena de hasta dos años de prisión.

Por lo tanto, tenga cuidado de no correr riesgos innecesarios, un pequeño aumento en su factura es mejor que una multa y un caso penal.