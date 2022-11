La Agencia Nacional de Ciberseguridad desvela las tres estafas más habituales en la red: aquí te contamos cuáles son

L’Agencia Nacional de Seguridad Cibernética Identifique las tres estafas más populares en la web. Y todos se benefician de la buena voluntad de la gente: de hecho, muchos confían en los mensajes enviados por ellos. ladrones digitales. Según la Agencia de Seguridad Cibernética, las acciones fraudulentas se basan enIngeniería socialLa manipulación psicológica es muy común entre los delincuentes y se basa en muchos tipos de ciberataques en línea.

La primera estafa identificada parece trivial, pero las personas, cansadas o distraídas, pueden caer fácilmente en el error. Se trataExtorsión por correo electrónico. El usuario recibe un correo electrónico que comienza así: “Su sitio ha sido pirateadoLuego obtiene más. El estafador le pide a la víctima que pague una cantidad Bitcoins Amenaza con publicar datos confidenciales de la empresa, que dice tener, si no recibe una compensación. Pero el estafador miente: no tiene ningún dato sensible y su objetivo es asustar a las personas menos experimentadas, para convencerlas de que paguen lo que se requiere.

Otra estafa es la de “paquetes falsificadosLas víctimas reciben correos electrónicos informándoles que un paquete no ha sido entregado: “No pudimos entregar su paquete porque no había nadie para firmar el recibo de entrega. Estamos aquí para informarle que necesitamos confirmación: haga clic aquí para confirmar “. De esta manera, se solicita a los usuarios que hagan clic en el botón que se les indica que, después de varios clics, los lleva a una página de solicitud Resumen de datosincluyendo referencias Tarjeta de crédito. A continuación, debe realizar un pago. En este punto, se le pide a la víctima que confirme la compra, a través de códigos de autenticación, utilizando logotipos bancarios, para que todo sea más creíble.

Luego hay más estafas. Complicado, que se dirige a los solicitantes de empleo. Aparece un anuncio en una popular red social profesional:Nos interesa tu perfil profesional. Si buscas trabajo contacta con nosotrosEl aviso parece uno entre muchos, pero en realidad, detrás de este anuncio se esconde una estafa. Una vez que la víctima responde al anuncio, se le invita a participar en una entrevista remota. Durante la reunión, el falso reclutador le pregunta al víctima para mostrar una documento formato pdf para la evaluación de las condiciones de trabajo. Pero este archivo es un archivo documento infectado quien poliniza virus en la computadora de la víctima.