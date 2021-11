La actualización de desarrollo exclusiva de Xbox molesta a los fanáticos

Unas semanas después de la confirmación Posponer el desacato hasta 2022 A través de un comunicado de prensa del editor, el equipo de desarrollo exclusivo de Xbox ha publicado una actualización para todos los patrocinadores en Pedal de arranque que no todo el mundo aprecia.

La publicación larga, disponible para leer incluso para aquellos que no han financiado el proyecto en la popular plataforma de crowdfunding, se abre explicando qué Dificultades que ha enfrentado últimamente. Según las palabras del equipo, la falta de experiencia provocó algunos errores importantes y Gran parte del juego se ha reprogramado por completo a partir de 2018.. Sin embargo, parece que, a excepción de los accidentes de tráfico, Microsoft Las otras empresas que apoyan el proyecto no han ejercido ninguna presión y están dejando que la casa de software funcione silenciosamente. Parece que al dia siguiente 10 de diciembre de 2021 Será anunciado oficialmente el Posponer hasta 2022La noticia no fue divulgada directamente por el equipo.

Sin embargo, el inconveniente de los usuarios es la última parte del lanzamiento, que según algunos jugadores grosero y arrogante hacia ellos:

“Para terminar la discusión, un consejo amistoso: si la falta de comunicación te molesta, pide un reembolso y ponle una piedra. Es solo un juego. Siempre puedes jugarlo cuando salgas”.

De momento, los desarrolladores no han respondido a la polémica, pero entre los comentarios del post en Kickstarter, hubo muchos que se sintieron molestos por estas palabras.

