El mercado negro de píldoras antigubernamentales va en aumento, especialmente para Molnubra. Así lo revela una encuesta publicada en el British Medical Journal, que ilustra cómo esta demanda está ligada a una distribución más desigual de los tratamientos. “Los pacientes compran estas pastillas en línea y no sería seguro tomarlas sin supervisión médica”, dijo Gabriel G., autor del informe. Plata advierte. “La mayoría de estas exportaciones vienen de México a Estados Unidos”, dijo. Pero de los estados fronterizos antiestadounidenses, “las cajas antigubernamentales van a Chile, Perú, Colombia y Brasil”, escribe Plata, “señalando cómo ha evolucionado el mercado negro global de Molnubra”. El gobierno filipino ha advertido sobre la propagación ilegal de píldoras de Molnupravir en el mercado negro y ha aconsejado a los ciudadanos que no las compren de fuentes no autorizadas.

“No hay garantía de que los medicamentos comprados en el mercado negro estén sujetos a un control de calidad adecuado”, dijo Paul Little, investigador de atención primaria de la Universidad de Southampton. Además, según el experto, “el uso generalizado y descontrolado de antivirales puede promover los antivirales”. La investigación encontró el sitio web con sede en Londres buymolnupiravironline.com, donde el medicamento se vendía por 4.124,99 y sin receta médica. “En México están a la venta dos genéricos de Molnubravir no autorizados producidos por Da Assista y Merit Organics -subraya Plata- que está disponible en línea por alrededor de $14,000, hasta $703 por un paquete de 40 tabletas”.

Según Bernett Portillon-EST, la OMS, que es responsable de monitorear los medicamentos falsificados o de calidad inferior, es “una fuerza impulsora detrás de la disparidad en el suministro de medicamentos falsificados y de calidad inferior”. Según datos de la Universidad de Duke, la mayor parte del suministro molecular proviene de países de altos ingresos, y se espera que continúe en 2022.