Kezia es desalojada de GF Vip cuando descubre que su novio Mehmet la bloqueó. Entonces sorprende

Gran Hermano Látigo 2022/2023 Gegia se convirtió en una concursante desalojada en el episodio del 13 de octubre de Gf Vip. Se enteró en vivo que el compañero Mehmet había volado a México y bloqueó su número de teléfono, sin contestar a los profesores que la llamaban para saludarla. Luego una sorprendente noticia. Activa las notificaciones para recibir notificaciones Gran Hermano Látigo 2022/2023 Kezia Eliminado en el Capítulo Vicepresidente de Gran Hermano Emitido el jueves 13 de octubre. El concursante, que ya ha sido criticado por el público en casa por sus castigos contra Marco Bellavia, obtuvo la menor cantidad de votos en el transcurso de la televotación que finalizó esta tarde. Por esta razón, tuvo que irse de casa. Ni siquiera tiene el consuelo de encontrar a su supuesto novio, Mehmet. El locutor intentó contactar al hombre en vivo para felicitarlo, pero Mehmet no respondió. Gezia descubre que Mehmed ha volado a México “Tu novio voló a Tulum, México”, información revelada por Alfonso Signorini en su live, que tomó por sorpresa a la mujer. Luego trató de organizar una sorpresa para ella. Al darse cuenta de que hay algo sospechoso detrás de la relación entre Mehmet y la famosa actriz cómica, Alfonso intentó invitar a Gezia a hablar con nosotros frente a la audiencia de Gf Vip. Sin embargo, el hombre no respondió. cuando ha sido eliminado, Gezia estaba satisfecha con la idea de poder encontrarlo de nuevo. “lo vuelo a mexico—Lo prometió. Signorini levantó sospechas de que el hombre había desaparecido después de descubrir la edad de la mujer.Dije que tengo 50 años.Ella dijo. De hecho, tiene 63. READ El embajador de México en Italia visitó el Palazzo dei Nobili Contactado por Fanpage.it, Mehmet se negó a comentar sobre su relación con Gezia. Hace varias semanas, Fanpage.it intentó contactar a Mehmet para contarle los detalles de su relación con Gezia. Pero la persona, tras admitir conocer a la actriz, no quiso hacer más comentarios. También dijo que estaba preocupado por la excesiva atención de los medios que estalló después de que Gegia hiciera público su informe. Información que la actriz aún no conoce pero conocerá una vez que deje la Casa del GF VP. Big Brother Whip 2022, Kezia desalojada: Antonino, Kyel y Nikita Gezia descubre que Mehmed la ha bloqueado Una vez en el estudio, Kezia descubre que Mehmet ha bloqueado su número de teléfono. El comediante intentó contactar al presunto novio varias veces solo para descubrir que ya no podía comunicarse con él. La mujer dijo que estaba segura de que solo era una falta de disponibilidad temporal. Tenía razón: minutos después de regresar al estudio, Mehmet le escribió un mensaje:te perdí mi amor“.

“Aficionado a la cultura pop amateur. Jugador apasionado. Fanático de la música. Amante malvado del alcohol. Experto en televisión. Orgulloso defensor de la web”.