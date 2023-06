Kebhouze, la cadena de kebabs de lujo lanzada por Gianluca Vacchi, sale perdiendo

Experto: Asociación débil entre influencer y marca

Para tratar de entender los motivos de semejante “golpe”, puede resultar útil el análisis del fundador de Deep Marketing, francesco galvaniExperto en marketing estratégico y branding. “¿Un famoso fascista?” , es la primera reflexión. “Por supuesto que sí, 25 millones de seguidores En Instagram no hay tonterías y ella tiene una habilidad única para ello Llama la atención afiliado medio Y multitudes que lo adoran “. “Pero ser súper famoso tiene beneficios cuando se trata de transferir la fama a un trabajo? refiriéndose a empresas que no se asocian fácilmente con la persona famosa. “La fama de Vachi apoyó el lanzamiento de Kippuz, pero a la larga No tenía ningún valor en particular. Tanto porque la empresa se llama Kebhouze y no kebab fatchiPorque no existe un vínculo previo en la mente de la mayoría de las personas entre ellos Gianluca Vacchi y la comida rápida». Puede decirse que lanzamiento De la marca, por tanto, se consiguió, pero a la larga la novedad de los kebabs con distintos tipos de carne (Pollo, ternera y pavo, black angus) Y no solo eso, han surgido problemas.