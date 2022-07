Juventus y De Ligt: Además del Chelsea, está el Bayern

La subasta de De Ligt está abierta. También está el Bayern sobre el jugador, con una primera oferta no suficiente para pujar por la Juve pero casi igual a la del Chelsea, que mientras tanto se prepara para acelerar la subida. Los azules pusieron sobre la mesa 70 millones más 10 bonus: todavía unos pocos para los bianconeri, que ya habían rechazado una oferta económicamente menos rentable para incluir una contrapartida técnica e intentaron desbaratar la cláusula de 120 millones. Los alemanes ofrecen algo menos en la parte fija, pero estarán dispuestos a admitir recompensas más sustanciosas, hasta el punto de poder batirse a duelo de igual a igual con los londinenses.

La subasta está abierta

Está claro que la Juventus quiere obtener la mayor cantidad de ingresos posible con la venta del defensa, para poder financiar otras transacciones entrantes: desde el defensa (el favorito Koulibaly en Italia, Gabriel en el exterior, sin excluir a Badiachel y Akanji) hasta Zaniolo. (que ya está satisfecho) y tal vez incluso un extraño. El holandés, teóricamente esperado en Turín a partir del próximo 10 de julio, al igual que todos sus demás compañeros para retomar actividades, podría no volver a Continassa: el objetivo de la comitiva -y quizás también de la propia Juventus-, que quiere evitar que se restablezca una situación similar a esa. Cristiano Ronaldo el verano pasado: determine su futuro lo antes posible. En un segundo plano quedan el Manchester City, que habría mostrado su interés pero aún no es una oferta oficial, y el United, que, sin embargo, calienta mucho menos al jugador que la salida de la Champions. La hipótesis de la renovación (con la cláusula reducida) sigue siendo válida pero ahora es la menos probable: la Juventus está dispuesta a ceder, pero no dispuesta a ofrecer descuentos. El último movimiento del Bayern presiona al Chelsea y hace sonreír a los bianconeri: la subasta de De Ligt está abierta.