Juventus Rabio: La renovación es difícil, pero no imposible, reunión pronto | primera página

Había una conexión. salió bien. Es decir, pronto se convertirá en una cita en la que al menos se hablen y pongan todo en el plato. No será fácil, la Juventus lo sabe. De hecho, puede parecer casi imposible. Pero se intentará frenar a Adrien Rabiot. Y de esto se habló en los últimos días en la llamada telefónica de Federico. Querubín y verónica rabiotJuventus voluntad de al menos tratar de jugar este juego. Por otro lado obtener disponibilidad para el diálogo. Puede que no sea suficiente, pero podría ser suficiente para empezar. Las relaciones entre el agente de la madre del jugador y quienes quedaron al frente de la Juventus siguen siendo buenas. Pero entonces seguirá siendo necesario poder cumplir con los pedidos, tanto económicamente como en cuanto al diseño, esto no será fácil. Y también porque si por un lado la posible seguridad de Max Allegri es una garantía secreta para Rabiot, por otro seguramente no será suficiente. Pero Juventus y Veronec hablarán entre ellos, y los bianconeri no quedarán excluidos del próximo contrato a priori. En el tablero: apertura al diálogo, permiso para existir. Pero también hay algo más. Por ejemplo, la decepción no fue tan grande por vender Rabio Alo unido El verano pasado, una relación que luego desapareció, pero por no intentar cerrarla inmediatamente después. Mientras tanto, Adrián alcanzó un pico de rendimiento que nunca antes había visto, con Juventus y Francia, hoy es codiciado por casi todos los mejores clubes de Europa. Querrá un papel central (y ahora está en Turín) en un equipo que apunta a ganarlo todo (y aquí no puede haber más certezas), y dar otro salto de calidad en términos de participación: inicialmente, la demanda es al menos 10 millones netos por temporada, sin olvidar el bono por fichaje, que esta vez todavía puede romper la barrera de los dos dígitos. Además de la Juventus, está en juego toda la Premier League inglesa, y lo que importa es la Premier League. pero también los que piensan en él con cierto pesar (ver PSG y Barcelona). Y la lista sigue siendo larga. Pero la Juventus también está en esta lista.

Toda la liga Serie A TIM solo está disponible en DAZN con 7 partidos exclusivos y 3 partidos exclusivos compartidos en cada jornada. Activa tu suscripción ahora.