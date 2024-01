Juventus, no sólo Alcaraz: De Bonaventura a Pereira intentando otro tiro en el centro del campo | Primabagina

allá Juventus Él no quiere detenerse en Carlos Alcaraz. El importante golpe en el mediocampo se cerró y la generación de 2002 llegará originaria de La Plata cedida con derecho a compra al Southampton (ya hizo visitas médicas en Inglaterra y mañana debería estar en Turín), pero la Juventus también intenta dar otro golpe para completar la división con un acuerdo de último momento, con la posible marcha de Hans Nicolosi Caviglia. Hay dos expedientes propuestos por los mediadores y abordados por Giuntoli y Manna: Giacomo Bonaventura y Robrio Perea.

Buenaventura – Negociar con florentino Para Giacomo Bonaventura es muy complicado, sobre todo por el deseo de Vincenzo Italiano de no perder a su mejor jugador y, entre otras cosas, al único centrocampista ofensivo del equipo. El jugador tiene un contrato que se mantiene en un estado determinado: expira al final de la temporada, pero se puede activar una renovación unilateral por un año al alcanzar el 70% de asistencia a la temporada. La Juventus le ofrecerá un contrato de 18 meses con una opción que el jugador desea aceptar. Pero el margen económico para llegar a un acuerdo con Viola es difícil de llenar.

Pereira – Es por eso también que la Juventus comenzó a evaluar su compra casi sin costo alguno. Roberto Pereira. En Údine Empieza a dejar de ser titular, ya estuvo libre este verano por un largo período antes de redescubrir un acuerdo con los bianconeri friulanos y no dirá no a regresar a Turín. El problema, también en este caso, es económico porque sin la salida de un jugador del equipo, la Juve no hará una oferta de 3 millones de euros a Pozos para dejar libre a Tocumano. Dos ideas ligadas al futuro de Nicolosi Caviglia, que tiene mucho mercado en la Serie A, incluido el jugador salernitano. Sabatini quisiera volver, pero podría ser la contraparte técnica que recurra al Udinese para abrir Pereira. Hay margen y tiempo, todavía 24 horas, para cerrar.