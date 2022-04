Juventus, en los sueños de Allegri hay un Skriniar más allá de Chiellini

Turín – Uno de los toques de verano será sobre defensa. allí juventus No tiene intención de parar con Federico los gatosYa fue comprado en invierno tras explotar con el Frosinone en segunda división. Las razones son diferentes, en primer lugar que Giorgio Kellini Todavia no estoy seguro completar En blanco y negro. Pero, independientemente de la elección del capitán, tarde o temprano habrá Juve sin los senadores, Chiellini (38 años en agosto) y Leonardo Bonucci (35 años mañana). No es casualidad que en las últimas semanas me Ejecutivos de alto rango Ahí están los bianconeri Participantes A la carrera por la que se presentaba como la mejor oportunidad posible: Antonio Rudiger En transferencia gratuita. El Chelsea de Alemania escuchó la propuesta de la Juventus, pero finalmente consideró la opción hecho Madrid más Fascinante Y barato. El trato está en los detalles, hasta el punto de que en realidad lo presentaron en algún lugar del Santiago Bernabéu seguro. Una vez que el exjugador de la Roma se desvanece, los jugadores de la ‘Casa Juventus’ cambian Objetivospero no yo Software. Y seguimos viendo cómo realzar el trasero. Si la prioridad es volver a empezar desde Matthijs de fiar, tanto es así que nos planteamos una prórroga anual para evitar cualquier riesgo (en verano se activa la cláusula de 120 millones), la idea básica sigue siendo añadir un escudo holandés de todos modos. y entre el nombres Al inicio de la lista Sueños por Massimiliano alegre También está Milán PantallaAñoeslovaco de 27 años del Inter.