Juventus, acuerdo Allegri-Bonucci: qué está pasando

Acuerdo entre Allegri y su capitán Leonardo Bonucci: Juventus intenta reagruparse para el punto de inflexión. Todos los detalles

es víspera otra vez liga Después de la primera parada para Los ciudadanos. Mañana vuelve el torneo con la mirada puesta especialmente en juventus por Massimiliano alegreEl domingo por la noche jugué en el Allianz Stadium contra Bolonia.

La fractura permitió a Allegri recuperar varios objetos grandes (Álex Sandro, Locatelli Y el Conejo) y devuelto al técnico de descubrimiento Bonucci Y el Vlahovic. El capitán de la Juventus acababa de regresar del polémico banquillo MonzaCorreo benfica: “Los silbatos tienen razón, no hay mucho que decir. Perdimos un partido que no debimos perder, y es correcto abuchear y poner la cara porque soy el capitán. Lamentablemente, estamos pasando ese momento donde nos cuesta hacer todo despues del gol. ¿Preocupado? Estoy, no hay nada que esconder. Muchas veces salimos del juego y no sabemos porque y eso me preocupa. Nos cuesta ser permanentes. No hay mucho que decir, solo hay que callar y actuar y seguir adelante. Creo que es una situación que se puede cambiar, tenemos muchos jugadores y nos sentimos Cansados. La culpa es de todos y no del individuo”. Las declaraciones tras la derrota en casa ante el Benfica generaron polémica, dejando dudas sobre el próximo banquillo en Monza y sobre la relación que volvió a romper con el técnico.

Acuerdo Juventus y Allegri Bonucci: todos los detalles

“La Gazzetta dello Sport” habla de uno nuevo Acuerdo entre Allegri y el capitán de la JuventusA pesar de la difícil relación entre los dos y el pasado a lo largo de los años. Aunque el banco Monzainforma El Rosario, que Bonucci nunca ha dejado de remar del mismo lado del grupo y sobre todo artístico, porque sabe que solo hay una manera de ganar: ser presionado. Bonucci Y Allegri conoce mejor que nadie el entorno juventino, y sabe que lo único que importa, sobre todo en estos momentos, son los resultados, dejando de lado rencores y malentendidos. heces Puerto“traición” con Milán No es sólo que estén excluidos en la actualidad.