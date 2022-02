Juegos de PS5 y PS4 por menos de 10 euros con ofertas de Todo Japón – Nerd4.life

Ayer Tienda Playstation Actualizar con nuevo ofertas De la serie A All Japan, con cientos de promociones diseñadas para los fanáticos de los títulos de estilo japonés. Entre estos también encontramos un buen surtido de Juegos de PS4 y PS5 por menos de 10 eurosque es una cantidad modesta al alcance de todos, pero que te permite conseguir muchos juegos interesantes y recuperar algunas gemas potenciales que antes pasabas por alto.

Mañana es el gran día de Elden Ring, pero si por alguna razón no has jugado a Bloodborne, ahora puedes aprovechar que está a precio de descuento. 9,99 €en lugar de 19,99€, con un 10% de descuento adicional para suscriptores de PlayStation Plus.

Asimismo, si no has probado la serie Yakuza antes, puedes compensarlo con un trío Yakuza 0Y el Yakuza Kioyami Y el Kiwamis 2 Disponible por 9,99 € cada uno, en lugar de 19,99 €. El primero es una precuela de la serie, mientras que los otros dos son remakes de los dos primeros capítulos. Además también Yakuza 6: La canción de la vidaEs la última aventura protagonizada por Kazuma Kiryu, disponible a 9,99 €.



Tienda Playstation

Si eres fan de A-JRPG, esto te puede interesar cuentos de barsriael penúltimo capítulo de la popular serie de Bandai Namco, que presenta una historia más oscura y personajes menos “heroicos” de lo habitual, también en oferta por 9,99€.

Entre los juegos por menos de 10€ que actualmente están rebajados a través de las promociones All Japan, también encontramos grandes clásicos de la era PS2, entre los que nos referimos a escapar del mono 2 por 4,99 euros, okami hd También a 9,99€ nube oscura Y el hechos oscuros Ambos tienen un precio de 7,49 euros.

Para todos los demás programas de la serie A All Japan de PlayStation Store, lo remitimos a noticias dedicadas y le recordamos que estarán disponibles hasta el 9 de marzo.