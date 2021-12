Juego gratuito para PC el 22 de diciembre de 2021 ya presentado nuevamente – Nerd4.life

Una vez más, el conocido filtrador Billbil-kun reveló Juego de PC gratuito para Epic Games Store hoy, o desde 22 de diciembre de 2021. El videojuego que podremos reclamar en unas horas es Mutant Year Zero: Road to Eden.

Mutant Year Zero: Road to Eden es un juego de aventuras y estrategia que combina el combate por turnos en XCOM con una historia detallada, exploración, sigilo y estrategia. En el juego, controlamos un equipo de mutantes que gobiernan una tierra poshumana. De hecho, los humanos han desaparecido. Vagando por los restos de la civilización hay mutantes, semihumanos con forma de animales deformados, en busca de la salvación o simplemente algo para comer.



Captura de pantalla de Mutant Year Zero: Road to Eden

solo coche Anuncie con un día de anticipación cada juego de Epic Games Store que venga como regalo esta Navidad. Entonces podemos decir que es muy confiable, incluso si siempre existe una remota posibilidad de cometer un error o que Epic Games decidió cambiar el juego en el último minuto (lo que ha hecho en el pasado, aunque en pocas ocasiones). . Billbil-kun afirma que Mutan Year Zero: Road to Eden fue elegido inicialmente como el juego del 29 de diciembre, pero Epic decidió revertirlo con Game of the Day. No sé qué es el juego de intercambio.

Cuéntanos, ¿estás interesado en el próximo juego gratuito de Epic Games Store?