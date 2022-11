Jóvenes indígenas de México y Marruecos se unen para la COP27 · Global Voices en Español

Cuando Fátima Zahre Taribi, una defensora marroquí de la justicia climática de 20 años, conoció a Luz Edith Morales Jiménez, una joven abogada agraria de Michoacán, México, se preguntó cómo podrían comunicarse. Jahre habla francés, árabe e inglés, y Morales también habla español. Purébecha [it]la lengua nativa de su región. Sin embargo, se habían conocido previamente en un campamento climático en Túnez. COP27 [en, come tutti i link successivi, salvo diverse indicazioni]La Conferencia Global anual de las Naciones Unidas sobre el Clima y el Medio Ambiente, se entendían sin necesidad de palabras.

En Instagram, Zahre le dijo a Global Voice: “Lo extraño es que no sé español y ellos no hablan inglés, así que tuvimos que encontrar una manera de comunicarnos. Como dice el refrán, los hechos hablan más que las palabras, y con ellas nuestro único deseo es hacer algo juntos y hablar a través de nuestros ojos y emociones. No puedo creer que nos comuniquemos a un nivel tan profundo sin palabras”.

Aunque el Océano Atlántico separa a estas dos jóvenes de diferentes tribus, han sufrido consecuencias similares por el colonialismo, el acaparamiento de tierras y el cambio climático.

En 2017, la policía mexicana disparó y mató al padre de Morales cuando intentaba proteger sus tierras ancestrales de la tribu burepecha de la invasión de los planes de desarrollo que talarían bosques antiguos para el monocultivo de aguacate. Otros tres fueron asesinados y 10 fueron torturados. Pero incluso después de cinco años, las autoridades no tomaron ninguna medida. Desde entonces, su hija luchado [es] Para la justicia.

Jahre, por otro lado, proviene de una larga línea de indígenas marroquíes. SorpresaQue hablan su propio idioma pero que Son afectados políticas discriminatorias que deben seguir”panárabe.”

Para el pueblo indígena amazigh, responder a los desafíos que plantea el cambio climático es factible Diferencia entre la vida y la muerte. Para comunidades enteras.

Aplicación de métodos Agricultura industrial con uso intensivo de agua Hizo que los recursos hídricos limitados de la nación fueran más evidentes. Falta de comida y agua. Suceden con frecuenciaLas autoridades están luchando por encontrar soluciones constructivas, lo que es particularmente difícil en las regiones de Marruecos donde los pueblos indígenas están atados al territorio.

Los amazigh se enfrentan a dificultades similares Tasas de pobreza superiores a la media y prejuicios, junto con claros desafíos ambientales como la conservación de los bosques, A medida que se intensifica la sequía estructural El Magreb, el Sahel y más allá tras la crisis climática.

El abuelo de Jahre trabajó como protector de la tierra y dedicó su vida a proteger el derecho de la gente a su tierra de los colonos franceses. Zahrae ha tomado el relevo para proteger la tierra después de años de sequía severa.

“Me considero una continuación de su alma porque estoy protegiendo a la Tierra de otro enemigo: el cambio climático”, dijo Zahrae.

COP27 en Sharm El Sheij

Las dos jóvenes se conocieron a principios de este año. Justicia Climática, Campamento por la Justicia Climática En Túnez, se reincorporó a la COP27 realizada en Sharm-el-Sheikh, Egipto del 6 al 18 de noviembre.

La COP es la conferencia climática global más grande de las Naciones Unidas, que reúne a jefes de estado, organizaciones sin fines de lucro, líderes empresariales y activistas para tomar medidas para lograr objetivos climáticos colectivos acordados. En el Acuerdo de París de 2015.

La conferencia de este año, COP27, reúne a más de 190 países En el contexto de la crisis mundial. Los precios de los alimentos y la energía están en su punto más alto como resultado del Covid-19 y sus secuelasLa invasión de Rusia a UcraniaY casi todas las partes del planeta están experimentando desastres climáticos impactantes, que incluyen lluvias récord, calor, incendios forestales y tormentas.

los Los principales objetivos de la COP27 incluyen: Desarrollar planes financieros para abordar el cambio climático y reducir las temperaturas globales a por lo menos 1,5 grados centígrados mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El papel de los pueblos indígenas y la carga de la mitigación del cambio climático

Los pueblos indígenas a menudo pagan un alto precio por su compromiso inquebrantable con el medio ambiente. Para Zahrae y Morales, el cambio climático es un síntoma de problemas estructurales persistentes. Tanto el “racismo, la violencia de género, Extracción Y muerte forzada”, dice Morales por WhatsApp.

“Las comunidades indígenas somos las únicas que podemos preservar la mayor parte de la diversidad del planeta sin esperar nunca nada. Vivimos en oposición a todos los grandes megaproyectos urbanos desde la antigüedad, somos los únicos que damos vida y protegemos lo que queda de naturaleza”, continúa. Llama a los líderes a cumplir sus promesas a los pueblos indígenas.

Más del 80% de la biodiversidad del mundo Protegido Por pueblos tribales, a pesar de su participación del 5% de la población.. La biodiversidad juega un papel importante mitigar El cambio climático y la garantía de la supervivencia humana. Sin embargo, el compromiso continuo de esta población con la tierra y el ecosistema a menudo tiene un alto precio.

En América Latina, los protectores del territorio, En su mayoría tribales [es], a menudo son asesinados. De acuerdo a informes Según la organización sin fines de lucro Global Witness, 54 defensores de la tierra y el medio ambiente perdieron la vida en México en 2021. “México es el país con mayor número de asesinatos de defensores ambientales asesinados cada mes, con un total de 54 muertes en 2021 frente a las 30 del año anterior.

Muchos más son acosados, criminalizados e intimidados por el gobierno, las empresas y otras autoridades. soy en riesgo Especialmente cuando se oponen a megaproyectos mineros y de energías renovables (como grandes plantas eólicas o hidroeléctricas), monocultivos industriales y otros proyectos públicos o privados que amenazan sus comunidades, bosques y recursos hídricos.

En el norte de África y Oriente Medio, hacer oír la voz en nombre del medio ambiente y el clima a menudo conlleva el riesgo de encarcelamiento o desaparición forzada. Por ejemplo, en Egipto, donde se realiza la conferencia, se estima que hay personas tras las rejas. 60.000 presos políticos. el pais tiene Acusado para prevenir Asociaciones ambientales Llevar a cabo estudios independientes de política, conciencia y campo necesarios para proteger el medio ambiente natural de la nación.

A pesar de contribuir en menor medida al calentamiento global y la degradación ambiental, los pueblos indígenas y otros pueblos históricamente colonizados y marginados están al frente de los efectos del cambio climático. Los defensores usan el término “”.justicia climática“Tratar de corregir este desequilibrio. El nivel del mar está subiendo. La contaminación, las olas de calor extremo y las sequías son amenazas para la salud y los cultivos.

Los lugareños de ambas regiones insistenPrivación de los recursos hídricos Con fines políticos o comerciales, que den lugar a conflictos. los Mujeres Específicamente La vulnerabilidad y la violencia están en riesgo como resultado del cambio climático.

Estos son algunos de los factores que impulsan a Zahra a crear un entorno seguro para la conciencia climática. “Mi primer paso es encontrar formas accesibles, justas y seguras para quienes defienden la causa en la que creen”. Fundado por Jahare Juventud Marroquí por el CambioUna comunidad donde los jóvenes marroquíes pueden reunirse y hablar sobre los problemas a los que se enfrentan, como el cambio climático.

Morales, por su parte, es proactivo Futuros Indigenas (futuras tribus), una red de activistas y periodistas indígenas de México y Centroamérica que anima a los pueblos indígenas a compartir sus historias sobre el cambio climático.

Cuando se le pregunta cómo las mujeres del Sur Global pueden aprovechar sus experiencias similares, Morales dice: “Siempre he creído que la unión hace la fuerza. Podemos usar nuestras crisis compartidas para apoyarnos unos a otros.

Para Zahrae, conocer a Morales y otros jóvenes activistas climáticos fue importante. “Gracias a estas personas, mi fe y mi creencia en la humanidad han sido restauradas y puedo enfrentar los desafíos que se avecinan con una sonrisa en mi rostro y paz en mi corazón”.