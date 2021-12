Jovanotti con Covid: ’38 de la fiebre, estos tampones rápidos no son efectivos ‘. Luego la revelación: “Nicola Savino también es positiva”

Jovanotti tiene a Covid. Fue él mismo quien anunció esto en una serie de videos publicados en TikTok: “Buenos días de mi parte y de mi propagación del virus. Ya pasó la Navidad y también pasará el virus, vamos ”, comenzó a recuperarse la cantante en su casa en pijama navideño rojo y azul.“ Es uno de los más duros ”, explicó Lorenzo Cherubini. Ayer tuve 38 grados de fiebre, hoy 37,2. Dolor de garganta, dolor muscular loco, todo … Vamos, bueno, entonces estoy injertado. Pasará – continuó Jovanotti – no es que estos hisopos rápidos sean tan efectivos a pesar de todas las precauciones … ”Luego la revelación:“ De hecho, me invitó por la noche Nicolas Savino luego me dijo:Esta mañana fui negativo, luego hice el molecular y soy positivo.“”.