Jindong Zhang está listo para recuperar Suning: cuáles son los cambios en el Inter y el plan con Oaktree | Primabagina

La noticia llega directamente desde China, concretamente del portal yicaigglobalCon el fundador de la misma sociedad, el holding propietario del club nerazzurri, que está a punto de volver a asumir el puesto de número en el paquete accionario, tras una profunda crisis económica que provocó su dimisión hace aproximadamente dos años y medio. atrás. Hace años que.

la meta – Según informó la prensa económica asiática. El objetivo del padre de Steven es que la empresa vuelva a generar ganancias en 2024. Durante el año pasado, que acaba de finalizar, se ha producido un fuerte descenso de las pérdidas netas de la empresa, pero la estrategia de Jindong incluye una fuerte realineación a nivel organizativo, que permitirá simplificar las funciones de los distintos empleados de la empresa.

Inter – ¿Tendrá el Inter algo que ver con esta nueva y vieja aventura del padre de Stephen Zhang? De hecho, si Jindong Zhang volviera a ser presidente de Suning, nada cambiaría.ya que desde hace años es su hijo Stephen quien se ocupa de todo el club nerazzurri como jugador número uno del Viale della Liberazione.

Roble – Mientras tanto, se acerca mayo y para los nerazzurri se acerca el momento en que Suning tendrá que devolver un préstamo de 275 millones de euros (más intereses) concedido hace tres años al Oaktree Fund. Día tras día se difunden rumores sobre la suerte del Club milanés. Pero un documento exclusivo, recibido por los compañeros de Panorama, confirma que Suning se ha protegido: en caso de que no pueda devolver el importe recaudado del préstamo, será Oaktree quien tendrá que compensar al Inter con una cantidad, tal vez entre 150 y 300 millones de euros.

las razones – Intentemos explicarlo. El documento de 30 páginas, descargable directamente desde la Cámara de Comercio de Hong Kong, expone nuevas perspectivas para el Inter. Este documento es un comprobante de hipoteca sobre todas las acciones de Great Horizon Sarl. (líder de las matrices del Inter en Luxemburgo) concedido por Suning a Oaktree por el préstamo de 275 millones de euros concedido. Pero hay un detalle que conviene destacar: el fondo ha obtenido una prenda no sólo de acciones de Great Horizon sino también de acciones de otras sociedades matrices en Luxemburgo. (es decir, Grand Sunshine sarl y Grand Tower sarl), así como el 99,60% de las acciones de Inter. Pero esto no terminó aquí. De hecho, en este acto, Está bien establecido que el embargo de los activos pignorados por el acreedor debe ir precedido de una estimación del “valor justo de mercado” de los activos antes mencionados, y que posteriormente, si su valor es superior al monto del crédito reclamado por Oaktree, el Este último tendrá que reembolsar a Suning la parte que exceda del Saldo. En esencia, si se llega a la ejecución debido a que no se ha reembolsado el préstamo en el plazo acordado, Zhang todavía se siente tranquilo por el hecho de que la pérdida del Inter se producirá al valor justo de mercado. Que recibirá este club en el momento de la toma de posesión por parte del acreedor.

últimas noticias – De palabras exclusivamente para panoramadel abogado Michele La Francesca, se extrae una última noticia: “En el documento, de hecho, leemos que en la práctica Oaktree, a través de su administrador, puede hacer que el Club Nerazzurri sea ejecutado inmediata y directamente por otra parte. En este caso quedará claro que se trata de la persona que previamente acordó con Oaktree los términos económicos de la adquisición del Inter. En este caso, además de que el Fondo estadounidense pague el correspondiente importe del crédito reclamado a Suning (los ya famosos 380 millones de euros) La nueva persona también tendrá que devolver el excedente antes mencionado a Zhang porque los procedimientos de apropiación no cambiarán. (Lo cual, como mencionamos, prevé en todo caso la apreciación previa de los bienes pignorados) pero sólo la persona que inicia la ejecución.”