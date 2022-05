Jim Ryan de Sony no se pronuncia sobre el derecho al aborto y habla de perros persiguiendo pelotas – Nerd4.life

personal sony Mostraron cierto desconcierto al leer un correo electrónico interno de jim ryan Sobre el derecho al aborto, donde el CEO simplemente instó a respetar las diferencias de opinión, sin tomar una posición con o en contra.



Jim Ryan, CEO de Sony

Más precisamente, escribió:Nos debemos a nosotros mismos y a los millones de usuarios de PlayStation respetar las diferencias de opinión entre todos en nuestras comunidades internas y externas. Respeto no significa aprobación. Pero es importante para nosotros como empresa y como marca global.“Pero el problema no está en eso, sino en que luego dedica cinco párrafos a los cumpleaños de sus dos gatos y las ganas de tener un perro.

En resumen, Ryan no quería influir en la empresa que dirigía en el caso Roe v. Wade, con la Corte Suprema de los EE. UU. intentando anularlo para socavar el derecho al aborto, pero quería decirles a todos que:Los perros son el mejor amigo del hombre, saben quedarse quietos y realizan tareas muy útiles, como morder a los ladrones y perseguir las pelotas que les lanzan.“

Por supuesto, a parte del personal no le gustó este mensaje, que parecía una burla, además sobre un tema muy delicado, o, para decirles a mis amigos, como una especie de supercazzola, esta es una forma de no abordar directamente el sujeto hablando de algo que no tiene nada que ver con él y que tampoco encaja perfectamente. En particular, las mujeres leyeron un profundo irrespeto a sus derechos, al punto que una empleada declaró que nunca se había enojado por el cumpleaños de un gato.