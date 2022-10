Javier Aguirre y la belleza del fútbol

El gerente de Mallorca es variado y salvaje.

Javier Aguirre, de 63 años, actual técnico del Mallorca (y exentrenador de selecciones como México, Egipto, Japón y clubes como Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol) concedió una entrevista a ‘El antes del partido contra el Barcelona. Paìs’ es una declaración variada y “salvaje”.

“El viejo fútbol, ​​el fútbol en Inglaterra donde los entrenadores no estaban exentos, se acabó. La propiedad británica de Inglaterra también ha terminado.. Hay propietarios de América, Asia. El fútbol moderno se ha convertido en lo que la gente ama. En Mallorca disponemos de una zona de aficionados donde poder beber y comer en la base del campo. Echa un vistazo a los terrenos. Ver horarios de partidos. ¿Fútbol de viernes por la noche? Antes era impensable.

Cuando el entrevistador le preguntó si le gusta este tipo de fútbol, ​​respondió: “Me tengo que adaptar. Si quiero sobrevivir, tengo que tener empleados usando GPS y enviando información con miles de datos. Tengo que ver 87 videos de diferentes ángulos con diferentes acciones. A veces, un asistente me da información. da, en la que no puede jugar como jugador de fútbol, ​​porque su nivel de grasa es un poco demasiado alto en las medidas. Entonces voy a hablar con él, dice: – Señor, estoy en mi peso ideal, no lo decepcionaré.

Lo discutí en el almuerzo de hoy. Querían incorporar el método que se usa en la Fórmula 1. Así que dije: somos 11 contra 11, el árbitro está ahí, el tablero internacional está formado por cuatro hombres de 80 años que viven en Escocia. Las reglas son las mismas, nunca he visto a ningún equipo jugar 12 (…), muchos aspectos están automatizados. Pero los románticos, incluido yo mismo, pensamos que la intuición, el sentimiento y la experiencia aún tienen valor.

Finalmente, cerrando la esencia del fútbol, ​​según el mexicano Aguirre -que ha dirigido y ganado en casa- es el mejor colocado de América Latina: “Repito una frase que me dijo un entrenador mexicano: muchos análisis crean golpes. Esto no es ajedrez. . Esto no son matemáticas. Un chico mete un gol. Si falla, puede ser porque tuvo una mala noche o el portero contrario lo conoce de los equipos juveniles. Trabajamos con gente impredecible. Esa es la belleza. No podemos controlar todas las variables».

[Fonte Lo Slalom]