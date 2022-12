Japón y Croacia 2-4, Levakovic lleva a los croatas a cuartos de final

El portero paró tres penaltis a los japoneses después de que Maeda y Perisic empataran 1-1. Ahora el ganador es de Brasil y Corea del Sur

Croacia venció 4-2 a Japón en los penaltis (1-1 en los minutos 90 y 120) y se clasificó a los cuartos de final de Qatar 2022, donde se enfrentará a los ganadores de Brasil y Corea del Sur.. Los nipones estuvieron cerca de lograr otra hazaña tras las de Alemania y España y acabaron la primera parte por delante gracias a un gol de scrum de antes. maeda (43′). A los croatas les costó crear juego, pero igualaron en el minuto 55 gracias a un buen cabezazo de Beresik Con la ayuda de Lovren. Luego Levakovic y Gonda salvaron el marcador de Endo y Modric. Pocas horas extra y El portero Levakovic es decisivo en los lanzamientos de penalti Lo cual bloquea los tiros de Minamino, Mituma y Yoshida. El último penalti del Atalantino Basalik.

el partido

Una vez más Croacia demuestra su implacabilidad en el Mundial desde el punto de penalti: tras eliminar a Dinamarca y Rusia en 2018, le toca el turno a Japón, que lleva un tiempo pugnando por otra hazaña pero debe sucumbir ante la precisión de Levakovic. croatas. También hay algo de Italia en el éxito de la selección nacional de Dalic, dado que Vlasic, Brozović y Pasalic estuvieron impecables desde los 11 metros. El equipo de Moriyasu juega bien por un tiempo, pero luego se ralentiza y esto favorece a los oponentes. Sin un delantero pez gordo (tanto Petkovic como Budimir son malos), el ex del Inter Perisic se encargará de reequilibrar un partido que parecía que se le escapaba. La lotería de sanciones es el epílogo correcto: los japoneses se equivocan en casi todo, Croacia no y puede celebrar.

Moriyasu debe abandonar al descalificado Itakura: en su lugar está el ex Polonia Tomiyasu. En el centro del campo, Endo es preferido a Tanaka, que marcó el gol de la clasificación ante España, mientras que en el ataque hay otro héroe del partido ante el conjunto Red Ferris, Doan, que le roba el puesto a Kubo. Dos cambios para Dalic respecto a Bélgica: Barisic en el lateral izquierdo en lugar del lesionado Sosa, mientras que en ataque Petkovic gana la papeleta con Livaga en posición de ataque. Japón tuvo un buen comienzo de inmediato y en el minuto 3 Taniguchi remató de cabeza a quemarropa. 5′ Pasan y los japoneses corren el riesgo de hacerse daño: Tomiyasu comete falta, Perisic dispara pero Gonda ataja, luego Petkovic no encuentra el embrague ganador. Eto’o, uno de los jugadores más activos, lanza un centro bajo que Maeda desliza y pierde el efecto ganador. Croacia luchó por mover el balón rápidamente y Kramaric y Petkovic quedaron eliminados del partido. En el minuto 28, Perisić cabeceó un centro de Barisic al segundo palo, pero Kramaric no llegó. El final de tiempo característico de Japón: Kamada primero cierra muy mal una buena jugada coral, luego, en el minuto 43, se abre el partido, con Maeda resolviendo el problema colocándose detrás de Levakovic. Asistencia involuntaria de Petkovic.

Los dos equipos comienzan con los mismos puntos en la primera mitad, 22 puntos. Tras un derechazo levemente alto de Kamada, Croacia empató gracias a Perisic, que con un fino cabezazo lo desvió a córner que Gonda no pudo alcanzar (55). Lovren y sus camaradas necesitaban un ataque, dada la rareza de maniobrar. Japón intentó temblar enseguida y en el minuto 57 Endo Levakovic cometió desde la frontal, que levantó el larguero. Croacia tampoco da la vuelta porque Modric no juega con Modric: el único afilado del 90’ es un tiro desde fuera que Gonda manda a córner (63). Moriyasu intenta barajar la baraja usando su banco, pero sus hombres ya no pueden ser peligrosos. El remate es pues todo croata, pero la zurda de Perisic es desviada de punta por Tomiyasu (77′) y el remate de cabeza de Pasalic se pierde (86′). Por lo tanto, estamos legítimamente entrando en tiempo extra.

La primera prórroga comenzó sin emociones especiales, salvo un estupendo disparo desde el centro de Metuma que rechazó el portero croata (104). Unos minutos antes, el capitán Modric y Kovacic fueron expulsados ​​del campo por Dalic para dar paso a Majer y al jugador del Torino Vlasic. Texto idéntico en la segunda prórroga, pero esta vez fue Madjer quien puso el balón en el pie 1-0 en el último segundo pero remató desviado. Va a los penaltis y aquí toma el relevo el portero Levakovic: el portero del Dinamo Zagreb detiene los tiros de Minamino, Mituma y Yoshida, Croacia solo falla uno con Livaja (otro), pero Vlasic, Brozović y Pasalic son francotiradores y mandan a casa a Japón.

Mesa

Japón-Croacia 1-3 DCR (1-1 DTS)

Japón (3-4-3): Gonda 7, Tomiyasu 5.5, Yoshida 5, Taniguchi 6; J. Ito 6, Endo 6.5, Morita 6 (1′ 2° en Tanaka 6), Nagatomo 5.5 (19′ en Mitoma 6); Doan 5.5 (42′ st Minamino 5), Maeda 6.5 (19′ st Asano 5.5), Kamada 6 (30′ st Sakai 6). DisponibleKawashima, Schmidt, Yamane, Shibasaki, Machino Ueda, Soma, H. Ito. Todos.: Moriyasu 6

Croacia (4-3-3): Levakovic 8,5; Juranovic 6, Lovren 6.5, Gvardiol 6, Barisic 6; Modric 5.5 (9′ Majir 6), Brozovic 5.5, Kovacic 5.5 (9′ Vlasic I 6); Kramaric 5 (23′ st Pasalic 6,5), Petkovic 4,5 (17′ st Budimir 5 – 1′ 2nd ts Livaja 5), ​​Perisic 7 (1′ 2nd ts Orsic 6). Disponible: Grbic, Ivusic, Erlic, Vida, Sutalo, Susic, Jakic. Todos.: Dálico 6.5

Regla: conquista (EE.UU.)

Señales: 43′ Maeda (G), 10′ St Perisic (C)

Amonita tú mismo: Kovacic (C), Baricic (C)

Encendido:-

SancionesMinamino (G) salva, Vlasic (C) gol, Mitoma (G) salva, Brozovic (C) gol, Asano (G) gol, Livaga (C), Yoshida (G) salva, Pasalic (C) gol.

nótese bien: recuperar 2′ + 4′ + 2′ + 1′

Estadísticas

Croacia siempre se ha clasificado en los tres partidos de la Copa del Mundo que han terminado en penales: tres de tres incluyendo el partido de hoy (solo Alemania, 4 de 4, lo ha hecho mejor en la historia entre los que tienen un 100% de victorias en los penaltis).

Croacia se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia, después de 1998 y 2018.

Siete de los últimos ocho partidos de eliminación directa de los principales torneos internacionales (Europa o Copa del Mundo) en los que ha participado Croacia se han ido a la prórroga, con la excepción de la final de la Copa del Mundo de 2018 contra Francia.

Ivan Perisic ha participado activamente en diez goles en 14 partidos de la Copa del Mundo: desde que Perisic debutó en este torneo en 2014, solo Lionel Messi (12-8 goles, 4 asistencias) y Kylian Mbappe (11-9 goles, 2 asistencias) han participado en más goles.

Perisic es uno de los cuatro jugadores (junto con Messi, Ronaldo y Shaqiri) que ha marcado al menos un gol en los últimos tres Mundiales (2014, 2018, 2022).

Solo Davor Šuker (45) ha marcado más goles en todas las competiciones con Croacia que Ivan Perisic (33), que está al mismo nivel que Mario Mandžukic.

Desde el debut de Ivan Perisic en la Eurocopa 2012, Cristiano Ronaldo (21) ha marcado más goles que el croata (10-17 goles, 7 asistencias) entre los jugadores europeos en los grandes torneos internacionales.

Este gol, anotado por Maeda, es el primer tiro a puerta de Japón en la primera mitad de la Copa del Mundo de 2022.

El primer partido mundialista de Luka Modric fue contra Japón en el torneo de 2006 (fase de grupos, segunda ronda). Modric es el único jugador que ha disputado esos dos partidos esta noche y en 2006.

A partir de hoy contra Croacia, Yuto Nagatomo (15) se ha convertido en el segundo jugador asiático en aparecer en la mayor cantidad de apariciones en la Copa del Mundo, detrás de Myung Bo-hong de Corea del Sur (16).