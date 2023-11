Jannik Sinner y el vídeo viral con Pietrangeli: Gesto en el escenario

Escarcha entre nicola pietrangeli, El ex campeón y embajador del tenis italiano en una ceremonia de entrega de premios Finales ATP Turín. En un video que se volvió viral en las redes sociales, Pietrangeli ingresó al campo para posar para las habituales fotos con Sinner. Sin embargo, el campeón italiano mantuvo la calma y la helada empezó precisamente en el momento más importante de todo el torneo. Pietrangeli nunca usó palabras amables. Yannick Siner Y a los micrófonos dia de la ovejaEl ex campeón italiano se suma a la cuestión haciendo una extraña comparación entre los trofeos que ha conquistado en su larguísima carrera y los ofrecidos por el joven equivocado: “¿Es él más fuerte o lo soy yo? Es una comparación que no se puede hacer. ” “Diré además que Sinner ganó 4 o 5 campeonatos y yo gané 48 campeonatos, aunque no todos fueron muy importantes. Aquí hablaremos de ellos…” Luego el propio Pietrangeli añade: “Sinner estuvo muy bien, tiene 22 años, le faltan 10 para ganar y no hay más que felicitarlo. Ayer, después de la entrega de premios, le dije: ‘Bien hecho, tienes toda tu vida por delante.” “En realidad no estaba triste”.

Y a la pregunta “Como comentarista de Finales Nitto ¿Es mejor Panatta o Bertolucci?” Pietrangeli responde de esta manera: “En mi opinión, Adriano lo hace como yo, como fan, espontáneamente, Bertolucci es probablemente más franco, más profesional”.

Hablando de tenis y política, Pietrangeli agregó durante la transmisión en vivo: “No sigo la política pero puedo decir que la única persona que me gusta es Georgia Meloni“. ¿Desde qué punto de vista? “No políticamente, sino porque es una mujer con pelotas cuadradas, como dicen en Roma, ¿qué le dirías a alguien así?” Finalmente, compara el nombre del Primer Ministro. al nombre de un ex campeón: “Podría ser un tenista como Fausto “Gardini”.